ВАДА: "Откуда могут быть железные доказательства, если Россия не сотрудничала с нами, а пробы скрывались?"

Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не помогала его организации в расследовании проблемы махинаций с допингом в российском спорте. При этом он подчеркнул, что имеющиеся доказательства существования системного употребления допинга нужно рассматривать в контексте.
- Все комиссии использовали косвенные доказательства в отношении России, это главная претензия.
- Когда существует система, целью которой было скрыть положительные пробы, трудно найти конкретные доказательства. К тому же Россия с нами не сотрудничала. Данные нам предоставляли свидетели, осведомители. А в это время тысячи проб скрывались.
Неудивительно, что у нас нет всех доказательств. Разумеется, любая комиссия должна рассматривать имеющиеся доказательства в контексте. Но когда детали паззла складываются, вы получаете картинку. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
vjatich
Господи, сколько же наглосаксонов на наших сайтах пасётся!
11:26
vjatich
lrm1979 Отличный коммент, пошел тоже за попкорном!
11:24
vjatich
rusfed 2.0 Уши-то прикрой ослиные - торчат ведь. Какой ты rusfed 2.0. с такой розово-голубой ориентацией, когда слово "соблюсти" у тебя звучит как отборный трехэтажный мат...
11:22
vjatich
Другими словами: "Мы "Фауста" Гёте не читали, но сюжет нам пересказал Родченков. Дерьмо книжица!"
11:19
шаша2
rusfed 2.0 надо признаться самим себе, что голова у нас заточена на то, чтобы решить, как обойти правила, а не на то, чтобы их соблюсти 09:37\\\\\\\\\\\\\\\\\\Забыл ещё написать заточена и покаяться.Правила пишутся для всех ,и как раз не наше первенство в обходе этих правил.Кто в лидерах не скажу ибо тайна великая есть.
09:43
rusfed 2.0
надо признаться самим себе, что голова у нас заточена на то, чтобы решить, как обойти правила, а не на то, чтобы их соблюсти
09:37
lrm1979
Для Химика Прошу прощения, хотелось поинтересоваться...А не расскажите ли нам, кто являлся субъектом "системы принимания допинга"? Какова ее структура? Каковы полномочия субъектов этой системы? Каков механизм "принимания допинга"? Уж очень интересно...Да и самое главное. Приведите, плиз, ОБЪЕКТИВНЫЕ доказательства существования "системы принимания допинга"? Попкорн уже приготовил)))...
09:36
Семен Семенович
Пардон, лишний нолик случайно вылез. Не 60 тыс, а "всего" 6 доз
09:28
Семен Семенович
Dr. XuMuK Уважаемый химик. Если говорить про проценты, то не скажете ли Вы, сколько за последние 2-3 года проверяли на допинг россиян и прочих басурман? Опять же в процентном соотношении. А потом совместить эти проценты и посмотреть, так ли уж наши пробы отличаются от не наших. Только наших за это наказывают, а им медали дают. За это же. Да ещё им разрешают легально ширяться, типа по мед.показаниям. Вон, норвеги 60 тыс доз с собой привезли. А ВАДА сидит и думает, разрешить или нет. Интересно, а что будет, если не разрешат?
09:22
Dr. XuMuK
Господа-товарищи, то, что в России "системно принимали допинг", следует просто из допинговой статистики последних лет. Например, как только (до всех скандалов, и не без участия Родченкова, кстати) изобрели новый способ обнаружения туринабола - сикоко-сикоко россиян сразу же на оном попались (и сикоко-сикоко это в процентах ко всему миру)? Это разве не система? А знаменитая чёгинская "школа чемпионов"? Бог с ней, с допинговой системой. Лишили флага - может, и правильно сделали. Вопрос в другом: Ан, Юсков, Легков, Третьяков, Уайлд прочие чемпионы и лидеры мировых рейтингов - они все поголовно допингеры, или как? Фигурист-танцор Букин - если он тоже допингер, то на кой оно ему надо? От стероидов красивше танцевать начнет? Может, Сергея Карякина еще в допингеры запишем? А чё, как дюшесу напьется - сразу конем не на две, а на три клетки вперед ходить начнет и у всех подряд станет выигрывать... А вы думали - он просто так у самого дедушки Карлсона вел? Вот такая, примерно, логика у вады вырисовывается. Пазл, пониааашь, сложился...
08:55
spetrov
...Ну и каждый раз почему-то делается вид, что российские спортсмены и живут, и тренируются, и выступают исключительно в России. И проверяют их как бы тоже почему-то только в России.
08:43
bibik.i
А теперь дичь, причём жаренная. Осведомители хорошее слово, синоним - высасыватели из пальца по заказу.
08:30
spetrov
джо, это факт только в твоей голове, не более того. Для адекватных людей это никаким фактом не является.
08:25
spetrov
...А так - отдать вам пробы, в которых вы еще неизвестно что найдете в тиши собственных кабинетов, а в ответ никто ничего сказать будет не в состоянии, поскольку образцов уже не будет на руках - увольте.
08:24
Семен Семенович
джо То что в России системно принимали допинг под патронажем спецслужб,это факт--------------- Сами же говорите, что доказательств нет. А раз нет, то это не факт, а предположение. А по поводу высказывания этого чудика... По его логике обвиняемый сам должен доказывать свою вину. Это даже не 37-й год, там хоть выбивали признание и на основании него осуждали. А тут даже этого не надо. Просто один психически больной человек сказал, и все это подхватили. Даже проверять не стали. Макларен даже в Россию, на место, так сказать, "преступления", ехать отказался. Сказал, что ему и так всё ясно.
08:22
Valdis_75
Ну вообще-то пробы хранились в английской лаборатории. Они туда прямиком отправлялись из Сочи. После мельдониевого же скандала, в России не хранится НИ ОДНОЙ пробы. Вопрос тогда: кто с кем отказывался сотрудничать? Бредят уже ребятки.
08:22
spetrov
К тому же Россия с нами не сотрудничала. ----- Неправда, вам предлагали совместную работу, но вы предпочли все делать втихую.
08:22
AndreyIvanovich
На нет и суда нет
08:16
Курдин
alex-ls это Ваши проблемы. я вот думаю что ты убийца-маньяк, но ты со мной не сотрудничаешь, потому доказать не могу. А то что ты убийца - это факт, потому что бабушки на скамейке (осведомители) врать не станут
08:02
джо
То что в России системно принимали допинг под патронажем спецслужб,это факт,другое дело,что остальные принимают допинг легально,по медпоказаниям. Но никто не отменял презумпию невиновности,незаконно отстранение на основании догадок.
07:25
Жорик Вартанов
в вада поголовно гомосексуалы, у меня всех доказательств нету потому что они не сотрудничают, но когда детали пазла складываются то получается картина
07:23
alekstsm
Ну вот уже и признание что у них нет доказательств. Нет доказательств, но уж очень хочется исполнить заказ!
07:03
nailsh78
с таким ж упорством можно обвинить ВАДА что они захвачены инопланетянами и вредят олимпийскому движению.. не признаются в этом и препятствуют в установлении истины )
07:03
alex-ls
это Ваши проблемы. я вот думаю что ты убийца-маньяк, но ты со мной не сотрудничаешь, потому доказать не могу. это же просто смех
06:43
джей
"Система " у вас в головах - идиоты из МОК. Придумали сказку про российский допинг, наснимали фильмов и преподносят всему миру как доказательство. Всемирные лгуны и фальсификаторы !
06:43
Весёлый©
Да нет у вас никаких доказательств! Мне тут пацаны на форуме говорили, что без ссылки на RT ваши доказательства - не доказательства. А сотрудничать мы с вами не станем, потому что у вас документов (зачеркнуто) доказательств нет! Ихтамнет! "Такие дела" (с)
06:38
Dymanomashina
Видимо, ложь должна быть АБСОЛЮТНОЙ, особенно когда она англосаксонская. Насколько мне известно, это ВАДА отказывалась сотрудничать с российской стороной. В ВАДА же и хранились все пробы...Мдааа
06:35