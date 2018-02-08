ВАДА: "Откуда могут быть железные доказательства, если Россия не сотрудничала с нами, а пробы скрывались?"

Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не помогала его организации в расследовании проблемы махинаций с допингом в российском спорте. При этом он подчеркнул, что имеющиеся доказательства существования системного употребления допинга нужно рассматривать в контексте.

- Все комиссии использовали косвенные доказательства в отношении России, это главная претензия.

- Когда существует система, целью которой было скрыть положительные пробы, трудно найти конкретные доказательства. К тому же Россия с нами не сотрудничала. Данные нам предоставляли свидетели, осведомители. А в это время тысячи проб скрывались.

Неудивительно, что у нас нет всех доказательств. Разумеется, любая комиссия должна рассматривать имеющиеся доказательства в контексте. Но когда детали паззла складываются, вы получаете картинку. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия против МОК: последний суд. Live!