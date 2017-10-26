В США потребовали от МОК отстранить сборную России от Олимпиады

Президент Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Тайгер Шоу выступил с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) о недопуске сборной России на Олимпиаду 2018 года. По мнению чиновника, допуск к соревнованиям могут получить только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допингу.

- Нельзя позволить выступать стране, более 1000 спортсменов из которой годами нарушали (антидопинговые правила. - Прим. "СЭ") и это было доказано, - цитирует Faster Skier Шоу. - Какого черта мы делаем?! Спортсмены должны выступить с протестом. Нужно вышвырнуть россиян (как сборную. - Прим. "СЭ") и позволить им выступать под нейтральным флагом, если они докажут свою чистоту.

30 октября комиссия МОК под руководством Дениса Освальда рассмотрит дела об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. 23 декабря прошлого года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена отстранила российских спортсменов, которые оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.

Напомним, зимние Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 ферваля 2018 года.