В какой форме пойдут россияне на церемонии закрытия? Отвечает Поздняков

Глава российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков не стал отрицать, что на церемонию закрытия Игр россияне могут выйти в своей форме и с флагом. При этом он не уточнил, откуда эта форма в кратчайшие сроки может быть доставлена.

– Если России вернут флаг, в какой форме команда пойдет на церемонии закрытия?

– Мы готовы к любому развитию событий. В том числе и по экипировке. При необходимости нужная экипировка прибудет на место. Где эта форма сейчас? Без комментариев. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)