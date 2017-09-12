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Томас Бах: "Макларен четко заявил, что не может накладывать санкции на спортсменов. Это роль комиссии Освальда"

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Глава МОК Томас Бах отметил, что комиссия Дениса Освальда, которая перепроверяет допинг-пробы Олимпиады-2014 в Сочи, должна закончить свою работу к началу зимнего сезона. По его словам, именно эта комиссия, а не доклад Ричарда Макларена, должна определить возможные санкции к российским спортсменам за нарушения антидопингового законодательства.

- У комисси Освальда очень много работы, - приводит Inside the Games слова Баха. - Профессор Макларен четко заявил, что не может накладывать санкции на спортсменов. Это роль комиссии Освальда. Они упорно работают, и я надеюсь, что смогут дать некоторые результаты до начала зимнего сезона. 

Также Бах сообщил, что на сессии МОК в Лиме, которая стартовала в понедельник, будут предствалены промежуточные итоги работы комисси Освальда. В этом отчете должны быть указаны конкретные даты, когда будет представлен полный доклад. Ранее Бах заявил, что санкции к российским спортсменам за возможные нарушения антидопингового законодательства во время Олимпиады-2014 могут быть применены не позднее октября этого года.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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