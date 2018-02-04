Такого в Пхенчхане не будет. Кто нес флаг России на зимних Олимпиадах

Олимпийский флаг для российских спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане пронесет волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Церемония состоится в пятницу, 9 февраля. Время начала - 14.00 по Москве.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн.

Напоминаем, кто нес флаг России на Играх с 1994 по 2014 год.