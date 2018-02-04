16:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Такого в Пхенчхане не будет. Кто нес флаг России на зимних Олимпиадах

Кто нес флаг России на зимних Олимпиадах. Фото "СЭ"
Кто нес флаг России на зимних Олимпиадах. Фото "СЭ"

Олимпийский флаг для российских спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане пронесет волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Церемония состоится в пятницу, 9 февраля. Время начала - 14.00 по Москве.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн.

Напоминаем, кто нес флаг России на Играх с 1994 по 2014 год.

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