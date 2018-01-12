Светлана Журова: "Если мы считаем зазорным нести флаг МОК, зачем поддерживаем это движение?"

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что организаторы Олимпиады-2018 нормально воспримут, если флаг МОК понесет волонтер, а не кто-то из наших спортсменов. Она также добавила, что олимпийский флаг тоже стоит нести гордо с высоко поднятой головой.

– Стоит ли нашим спортсменам идти на открытии Олимпиады под флагом МОК?

– Для любого человека, который становится спортсменом, абсолютно равнозначны два флага – олимпийский и флаг своей страны. Один дает ему мечту, а второй – возможность эту мечту реализовать, – сказала Журова. – И когда возникли все эти проблемы, наши спортсмены пришли в недоумение. Это как папа с мамой развелись. Если ребенок взрослый, то ему легче разобраться в ситуации, как и спортсмену, у которого уже есть звания и заслуги. А если это первая Олимпиада, что в этой ситуации важнее: флаг с олимпийскими кольцами, который человек рисовал с самого детства, мечтая об Играх, или российский флаг, который предоставил ему какие-то возможности. А если заслуга страны в его подготовке не такая большая, что тоже бывает? Что ему делать?

Некоторые считают, что мы будем идти под белым флагом, как проигравшие. Но это стяг с олимпийскими кольцами. Его тоже можно нести гордо с высоко поднятой головой, говоря о том, что мы чистые и МОК дал нам право выступать, значит, он в нас уверен. Все спортсмены представляют свои страны, но нести олимпийский флаг доверили нашей команде.

Правда здесь есть один нюанс. Я пока не знаю, какие условия диктует нам МОК. Сейчас идет очень много вбросов и сплетен. Если условия выступления будут уничижительными, возможно, спортсмены откажутся ехать на Игры. Например, если половину нашей хоккейной сборной допустят, а половину нет. Также была фейковая новость, по поводу клятвы перед камерой об отречении от Российской Федерации. Я знаю, что МОК такого не предлагал и никакие пресс-службы организации такого не говорили. Но люди это обсуждают.

– Стоит ли нести флаг кому-то из наших спортсменов, ведь это может повлечь критику российской общественности?

– Конечно, может повлечь. Но если мы считаем зазорным нести флаг МОК, то тогда зачем мы много лет поддерживаем это движение? Тем более, что к нам всегда было предвзятое отношение.

– Должен ли вообще быть у нашей сборной знаменосец? На открытии Игр-2014 в Сочи спортсмены из Индии, выступавшие без собственного флага, полотнище МОК не несли. Его держала девушка-волонтер.

– Думаю, что организаторы нормально воспримут, если мы сделаем что-то подобное. Не исключаю, что так и сделаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сергей Чепиков: "Флаг все равно надо нести. Олимпийский – так олимпийский"