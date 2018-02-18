Станислав Поздняков – о медальном зачете: "Еще вчера это были юниоры, а сегодня они завоевывают бронзу"

Глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков признался, что с нетерпением ждет, когда российские олимпийцы выиграют золотую медаль на Играх-2018. На данный момент у России 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.
- Подошли к экватору наших Игр, - отметил Поздняков. - Медальный зачет вам известен. Хочется поскорее завоевать золото – чтобы вместо нуля в первой строчке была другая цифра. Но реальность такова, что многих лидеров заменили молодые спортсмены. Еще вчера они представляли юниорские команды, а сегодня завоевывают бронзовые медали. Это и есть главное достижение первой недели Олимпиады. Второе дыхание открылось у лыжной команды. У нас растет новое поколение российских лыжниц, дай бог, чтобы к Пекину у нас был матерый комплект.
Хотел бы отменить нашего первого медалиста, Семена Елистратова, который завоевал свою первую индивидуальную медаль и положил начало нашим успехам здесь. Великолепно выступил в скелетоне Никита Трегубов – он продолжил традиции нашего Александра Третьякова. Никита здорово смотрелся, в таблице все было очень плотно.
Мы вправе рассчитывать на золотые медали. Будем болеть за фигуристок-девочек. Порадовала победа хоккеистов над США, качественная игра была. Ждем плей-офф. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:51
Ytiii2018
Serenky25 ---------- Да это уже давно заметил ! Просто практически нигде не считают медальный зачет . И ещё , нигде нет званий .Представь , как бы звучало - Заслуженный мастер спорта Франции Мартен Фуркад ?? Или - Заслуженный мастер спорта Германии Лаура Лальмайер !!
09:18
Serenky25
Ytiii2018___На хартию все положили давно. Не заметил?
08:58
Ytiii2018
И это говорит министр спорта ??? Стыд и позор !!! Он Олимпийскую хартию читал ?? ***1. Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран. ****Нет никакого медального зачёта !!Это пережиток прошлого .
08:45
echo2011
Еще вчера это были юниоры,а завтра уйдут на пенсию.Липницкая не даст соврать.
08:24