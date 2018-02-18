Станислав Поздняков – о медальном зачете: "Еще вчера это были юниоры, а сегодня они завоевывают бронзу"

Глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков признался, что с нетерпением ждет, когда российские олимпийцы выиграют золотую медаль на Играх-2018. На данный момент у России 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.

- Подошли к экватору наших Игр, - отметил Поздняков. - Медальный зачет вам известен. Хочется поскорее завоевать золото – чтобы вместо нуля в первой строчке была другая цифра. Но реальность такова, что многих лидеров заменили молодые спортсмены. Еще вчера они представляли юниорские команды, а сегодня завоевывают бронзовые медали. Это и есть главное достижение первой недели Олимпиады. Второе дыхание открылось у лыжной команды. У нас растет новое поколение российских лыжниц, дай бог, чтобы к Пекину у нас был матерый комплект.

Хотел бы отменить нашего первого медалиста, Семена Елистратова, который завоевал свою первую индивидуальную медаль и положил начало нашим успехам здесь. Великолепно выступил в скелетоне Никита Трегубов – он продолжил традиции нашего Александра Третьякова. Никита здорово смотрелся, в таблице все было очень плотно.

Мы вправе рассчитывать на золотые медали. Будем болеть за фигуристок-девочек. Порадовала победа хоккеистов над США, качественная игра была. Ждем плей-офф. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)