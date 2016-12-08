Станислав Поздняков: "Не вижу угрозы пропуска российскими спортсменами Игр в Пхенчхане"

Четырехкратный олимпийский чемпион, глава Европейской федерации фехтования Станислав Поздняков, избранный первым вице-президентом Олимпийского комитета России, не видит угрозы пропуска российскими спортсменами зимних Олимпийских игр 2018 года. По его словам, Россия открыта для работы в тесном контакте с МОК и другими международными организациями.

– Не вижу угрозы пропуска нашими спортсменами Олимпиады в Пхенчхане, – приводит ТАСС слова Позднякова. – Но нам нужно работать в тесном контакте с МОК и другими международными организациями, мы открыты.

9 декабря независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен представит вторую часть доклада по поводу ситуации с допингом на Олимпийских играх в Сочи. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.



