16:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сергей Лавров: "Запад не предъявлял доказательств употребления российскими спортсменами допинга"

Сергей ЛАВРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей ЛАВРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
22

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не предъявлял фактов и доказательств употребления российскими спортсменами допинга. По его словам, Россия пытается выводить западных коллег на более конструктивные отношения.

– Сейчас нам так же безапелляционно, без фактов говорят, что, да, спортивный арбитраж в Лозанне оправдал всех ваших спортсменов из списка 32 человек и тренеров, но необязательно руководствоваться этим решением, потому что у МОК нет уверенности в том, что спортсмены не принимали допинг, – цитирует "Р-Спорт" Лаврова. – То есть, и доказательств нет, но есть сомнения, подозрения есть.

Получается, помните, как в 1937 году прокурор Советского Союза Вышинский говорил, что "признание – царица доказательств". А сейчас, получается, даже признания не нужно. Подозрение – царица доказательств. Так вести дела, наверное, не очень корректно, не очень правильно, мы стараемся наших западных коллег все-таки выводить на более конструктивные отношения.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее полностью удовлетворил апелляции российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Олимпиады-2014 в Сочи.

Опрос

Что в решении CAS по россиянам из Сочи-2014 для вас главное?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180207/1132143563.html

22
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (22)
Войти, чтобы оставить комментарий

Beard

присутствие "ихтамнетов" на Донбассе не доказано,участие российского бука в катастрофе МН17 не доказано,вмешательство российских хакеров в выборы в США не доказано,участие российских спецслужб в отравлении Литвиненко не доказано,кремлёвский след в убийстве Немцова не доказан..............."какие Ваши доказательства?"

23:14

Brother Beyond

mobile_actor, да ладно, не оправдывайся. Я же говорю, что не уверен. Но в свете последних мировых тенденций это равнозначно приговору.

23:01

mobile_actor

Brother Beyond, вы регулярно испытываете эти фантазии на гомосексуальные темы? Как давно это у вас началось?

21:18

mobile_actor

Свидетельские показания Родченкова заверены объективными экспертизами и показаниями других свидетелей.

21:12

kac35

Лично я Мутко и Родченкову верю примерно одинаково. Оба равны по жуликоватости.

20:59

mobile_actor

Kpoxa, достаточно доказать нарушение антидопинговых правил.

20:22

kpoxa

Как можно доказать применение допинга, если пробы подменены?

20:20

Brother Beyond

А я вот не могу быть уверенным в том, что mobile_actor не латентный гомосексуалист. Я ни на что не намекаю, но вот не уверен и всё тут.

20:11

mobile_actor

maxcds, разве вас мама не научила в детстве, что давать советы, о которых вас не просили – неприлично?

20:04

maxcds

mobile_actor VTB24:“Все становится фактом если это доказано судом”. Доказан ли судом факт вашего рождеия? Если нет, то вы все еще эмбрион? Впрочем, факт вашего зачатия судом тоже не доказан, верно?/// сходи в больничку покажись

20:00

mobile_actor

VTB24:“Все становится фактом если это доказано судом”. Доказан ли судом факт вашего рождеия? Если нет, то вы все еще эмбрион? Впрочем, факт вашего зачатия судом тоже не доказан, верно? (Чисто в качестве ликбеза: CAS – вообще не суд, а корпоративный контрактный арбитраж).

19:56

ShellSPb

2mobile_actor чмок ни одного факта не предоставил, просто сказали что не могут быть уверенными в их чистоте, юридически это бездоказательно обвинили.

19:42

Bask71

Да. Задача задушить Россию, а методы те же. Что Ирану наличие ядерного оружия предъявляли, что России допинг. Важно не наличие, а желание США быть первыми и навязывать свою волю слабому. А докопаться они найдут до чего.

19:38

VTB24

mobile_actor Лавров опять передергивает: CAS всего лишь решил, что недостаточно доказательст СОУЧАСТИЯ этих спортсменов в массовой подмене проб в Сочи. В то же время факт самой подмены остался фактом ------ Все становится фактом если это доказано судом, все остальное, чье-то личное мнение. Меня например, смущает, что сборная Норвегии везет на Олимпиаду огромное количество средств от астмы, могу ли я считать, что это доказывает, что вся сборная Норвегии на допинге ? Нет. Пока это не установил суд. Или почему на Олимпиаде в Пекине Китайцы показали такие результаты которые не до не после не показывали? Допинг виноват? Пока доказательств нет, это лишь мое мнение. А суд доказательств массового применения допинга Россией не нашел. Если бы там считали, что это было госпрограммой, то они не отменили бы пожизненную дисквалификацию тех спортсменов у которых нашли повышенное содержание соли. Они понимают, что эти спортсмены на всех завоевали всего 2 медали и уж точно ради этих медалей не надо было бы организовывать спецоперацию в стиле Джеймса Бонда.

19:15

PLUT-IN

p.s. spetrov - "уважаемый" он только в кругу таких же отмывателей бабла и защитников общака

18:05

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 _________ Это да.))) Но... Я все-таки не понимаю, что же еще должен испоганить Леонтич, чтобы ему послали черную метку?

17:51

Весёлый©

Какой кафылек???

17:46

rusfed 2.0

Thomas_Boy_ Так-то Леонтичу новое занятие нашли. Перепись населения организовать. Во-первых, очень достойное дело. Во-вторых, уже страшно от того, что покажет перепись Мутко. 17:36 _____________ Ох, беда. Но надеюсь, уроки литературы он прогуливал и Мертвые Души не читал даже по-английски ))

17:40

mobile_actor

Лавров опять передергивает: CAS всего лишь решил, что недостаточно доказательст СОУЧАСТИЯ этих спортсменов в массовой подмене проб в Сочи. В то же время факт самой подмены остался фактом.

17:33

spetrov

PLUT-IN, дурачок, ты там определись среди себя, или пошли, или воровской кодекс не позволяет. Какое-то раздвоение сознания у тебя.

17:28

spetrov

Не зря я вспоминал Вышинского в местных беседах. Даже уважаемый Сергей Викторович его вспомнил. :)

17:26

rusfed 2.0

Главная проблема России - это чиновники (включая самого главного их них)

17:18