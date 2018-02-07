Сергей Лавров: "Запад не предъявлял доказательств употребления российскими спортсменами допинга"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не предъявлял фактов и доказательств употребления российскими спортсменами допинга. По его словам, Россия пытается выводить западных коллег на более конструктивные отношения.

– Сейчас нам так же безапелляционно, без фактов говорят, что, да, спортивный арбитраж в Лозанне оправдал всех ваших спортсменов из списка 32 человек и тренеров, но необязательно руководствоваться этим решением, потому что у МОК нет уверенности в том, что спортсмены не принимали допинг, – цитирует "Р-Спорт" Лаврова. – То есть, и доказательств нет, но есть сомнения, подозрения есть.

Получается, помните, как в 1937 году прокурор Советского Союза Вышинский говорил, что "признание – царица доказательств". А сейчас, получается, даже признания не нужно. Подозрение – царица доказательств. Так вести дела, наверное, не очень корректно, не очень правильно, мы стараемся наших западных коллег все-таки выводить на более конструктивные отношения.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее полностью удовлетворил апелляции российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Олимпиады-2014 в Сочи.