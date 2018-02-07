Сергей Лавров: "Запад не предъявлял доказательств употребления российскими спортсменами допинга"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не предъявлял фактов и доказательств употребления российскими спортсменами допинга. По его словам, Россия пытается выводить западных коллег на более конструктивные отношения.
– Сейчас нам так же безапелляционно, без фактов говорят, что, да, спортивный арбитраж в Лозанне оправдал всех ваших спортсменов из списка 32 человек и тренеров, но необязательно руководствоваться этим решением, потому что у МОК нет уверенности в том, что спортсмены не принимали допинг, – цитирует "Р-Спорт" Лаврова. – То есть, и доказательств нет, но есть сомнения, подозрения есть.
Получается, помните, как в 1937 году прокурор Советского Союза Вышинский говорил, что "признание – царица доказательств". А сейчас, получается, даже признания не нужно. Подозрение – царица доказательств. Так вести дела, наверное, не очень корректно, не очень правильно, мы стараемся наших западных коллег все-таки выводить на более конструктивные отношения.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее полностью удовлетворил апелляции российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Олимпиады-2014 в Сочи.
Beard
присутствие "ихтамнетов" на Донбассе не доказано,участие российского бука в катастрофе МН17 не доказано,вмешательство российских хакеров в выборы в США не доказано,участие российских спецслужб в отравлении Литвиненко не доказано,кремлёвский след в убийстве Немцова не доказан..............."какие Ваши доказательства?"
23:14
Brother Beyond
mobile_actor, да ладно, не оправдывайся. Я же говорю, что не уверен. Но в свете последних мировых тенденций это равнозначно приговору.
23:01
mobile_actor
Brother Beyond, вы регулярно испытываете эти фантазии на гомосексуальные темы? Как давно это у вас началось?
21:18
mobile_actor
Свидетельские показания Родченкова заверены объективными экспертизами и показаниями других свидетелей.
21:12
kac35
Лично я Мутко и Родченкову верю примерно одинаково. Оба равны по жуликоватости.
20:59
mobile_actor
Kpoxa, достаточно доказать нарушение антидопинговых правил.
20:22
kpoxa
Как можно доказать применение допинга, если пробы подменены?
20:20
Brother Beyond
А я вот не могу быть уверенным в том, что mobile_actor не латентный гомосексуалист. Я ни на что не намекаю, но вот не уверен и всё тут.
20:11
mobile_actor
maxcds, разве вас мама не научила в детстве, что давать советы, о которых вас не просили – неприлично?
20:04
maxcds
mobile_actor VTB24:“Все становится фактом если это доказано судом”. Доказан ли судом факт вашего рождеия? Если нет, то вы все еще эмбрион? Впрочем, факт вашего зачатия судом тоже не доказан, верно?/// сходи в больничку покажись
20:00
mobile_actor
VTB24:“Все становится фактом если это доказано судом”. Доказан ли судом факт вашего рождеия? Если нет, то вы все еще эмбрион? Впрочем, факт вашего зачатия судом тоже не доказан, верно? (Чисто в качестве ликбеза: CAS – вообще не суд, а корпоративный контрактный арбитраж).
19:56
ShellSPb
2mobile_actor чмок ни одного факта не предоставил, просто сказали что не могут быть уверенными в их чистоте, юридически это бездоказательно обвинили.
19:42
Bask71
Да. Задача задушить Россию, а методы те же. Что Ирану наличие ядерного оружия предъявляли, что России допинг. Важно не наличие, а желание США быть первыми и навязывать свою волю слабому. А докопаться они найдут до чего.
19:38
VTB24
mobile_actor Лавров опять передергивает: CAS всего лишь решил, что недостаточно доказательст СОУЧАСТИЯ этих спортсменов в массовой подмене проб в Сочи. В то же время факт самой подмены остался фактом ------ Все становится фактом если это доказано судом, все остальное, чье-то личное мнение. Меня например, смущает, что сборная Норвегии везет на Олимпиаду огромное количество средств от астмы, могу ли я считать, что это доказывает, что вся сборная Норвегии на допинге ? Нет. Пока это не установил суд. Или почему на Олимпиаде в Пекине Китайцы показали такие результаты которые не до не после не показывали? Допинг виноват? Пока доказательств нет, это лишь мое мнение. А суд доказательств массового применения допинга Россией не нашел. Если бы там считали, что это было госпрограммой, то они не отменили бы пожизненную дисквалификацию тех спортсменов у которых нашли повышенное содержание соли. Они понимают, что эти спортсмены на всех завоевали всего 2 медали и уж точно ради этих медалей не надо было бы организовывать спецоперацию в стиле Джеймса Бонда.
19:15
PLUT-IN
p.s. spetrov - "уважаемый" он только в кругу таких же отмывателей бабла и защитников общака
18:05
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 _________ Это да.))) Но... Я все-таки не понимаю, что же еще должен испоганить Леонтич, чтобы ему послали черную метку?
17:51
Весёлый©
Какой кафылек???
17:46
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ Так-то Леонтичу новое занятие нашли. Перепись населения организовать. Во-первых, очень достойное дело. Во-вторых, уже страшно от того, что покажет перепись Мутко. 17:36 _____________ Ох, беда. Но надеюсь, уроки литературы он прогуливал и Мертвые Души не читал даже по-английски ))
17:40
mobile_actor
Лавров опять передергивает: CAS всего лишь решил, что недостаточно доказательст СОУЧАСТИЯ этих спортсменов в массовой подмене проб в Сочи. В то же время факт самой подмены остался фактом.
17:33
spetrov
PLUT-IN, дурачок, ты там определись среди себя, или пошли, или воровской кодекс не позволяет. Какое-то раздвоение сознания у тебя.
17:28
spetrov
Не зря я вспоминал Вышинского в местных беседах. Даже уважаемый Сергей Викторович его вспомнил. :)
17:26
rusfed 2.0
Главная проблема России - это чиновники (включая самого главного их них)
17:18