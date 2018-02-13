Россия по-прежнему на 11-м месте в медальном зачете после четвертого дня Олимпиады

Сборная России занимает 11-е место в медальном зачете по итогам четвертого игрового дня Олимпиады-2018. Сегодня две бронзы завоевали лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова. Также третье место заняли керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в дисциплине дабл-микс.

Теперь у России 5 медалей: одна – серебряная и четыре бронзы. Лидирует в медальном зачете команда Германии – 9 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали), на втором месте Голландия – 10 (4-4-2), третьими идут норвежцы – 11 (3-5-3).