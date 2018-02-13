Россия по-прежнему на 11-м месте в медальном зачете после четвертого дня Олимпиады

Сборная России занимает 11-е место в медальном зачете по итогам четвертого игрового дня Олимпиады-2018. Сегодня две бронзы завоевали лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова. Также третье место заняли керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в дисциплине дабл-микс.
Теперь у России 5 медалей: одна – серебряная и четыре бронзы. Лидирует в медальном зачете команда Германии – 9 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали), на втором месте Голландия – 10 (4-4-2), третьими идут норвежцы – 11 (3-5-3).
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пора делать новость, что Россия на 1-м месте в медальном зачете по количеству бронзовых медалей)
16:44 13 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
"....по--прежнему..."" ?????????????? Вчера ОАР--овцев ставили на 10-е!!!! А "победив три сплава меди с оловом", неожиданно стали 11-ми...... Тяжела ТЫ, математика русская...
16:43 13 февраля
механик39
Хотят с 3 бронзовыми медалями выйти на первое место ?
16:36 13 февраля