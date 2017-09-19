Роман Терюшков: "Призеры Игр-2018 из Московской области получат достойное вознаграждение"

Министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что спортсмены региона, которые завоюют медали на Олимпиаде в Рио, получат достойное вознаграждение. Во вторник было опубликовано распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане. Согласно документу, за золото каждый спортсмен получит от государства вознаграждение в виде 4 миллиона рублей, за серебро – 2,5 миллиона, за бронзу – 1,7 миллиона. Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

- Правительство Московской области со своей стороны всегда поощряет тех, кто приносит славу Подмосковью на спортивных аренах. Для поощрения олимпийцев в бюджете специально закладываются средства. Можно не сомневаться, что призеры Игр-2018 получат достойное вознаграждение, - цитирует "Р-Спорт" Терюшкова. - Мы награждаем олимпийских призеров и их наставников знаком "За заслуги перед Московской областью", помогаем решать социально-бытовые вопросы, в честь победителей Олимпиады называются спортивно-оздоровительные комплексы. И, конечно, лучшие из лучших получают премии и благодарность от губернатора.