Рене Фазель: "Решение об участии энхаэловцев в Играх-2018 должно быть принято в конце января"

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду на то, что решение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018 будет принято к концу января. По словам главы организации, в скорейшем решении вопроса, в первую очередь, заинтересованы национальные федерации, которые должны уже составлять планы на Игры-2018.

– Хотя у нас нет дедлайна по решению НХЛ, мы все же надеемся, что решение будет принято скоро, надеюсь к концу января, – цитирует ТАСС Фазеля. – Прежде всего это важно национальным федерациям, которые должны уже составлять планы на Олимпиаду. У России, Швеции, Чехии слишком много представителей в НХЛ. Знаю, что хоккеисты хотят ехать на Олимпиаду, мы тоже очень этого хотим. Так что все ждем решения комиссионера НХЛ Гэри Бэттмена.

