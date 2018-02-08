Путин не сможет посмотреть церемонию открытия Олимпиады-2018, но будет следить за выступлением россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не сможет посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр-2018 из-за плотного рабочего графика. Однако глава государства, по словам Пескова, обязательно будет следить за выступлением российских спортсменов.

– Президент будет следить за выступления наших спортсменов, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – Планирует ли глава государства смотреть церемонию открытия Олимпийских игр? У нас будет середина дня – разгар рабочего графика.