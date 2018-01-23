Петр Толстой: "Отстранение спортсменов РФ не имеет ничего общего с олимпийскими принципами"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Телеграм-канале прокомментировал решение МОК о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. По его мнению, отстранение от участия в Играх сильнейших российских спортсменов не имеет ничего общего с олимпийскими принципами.

"А у кого-то были сомнения в том, что МОК поступит именно так, как он поступает? О том, что наших самых сильных и незамеченных в допинге спортсменов не допустят, говорили еще тогда, когда отстранили нашу сборную от участия в Олимпиаде. Понятно же, что они могут стать победителями, а это не в интересах тех наших дорогих коллег, кто так много говорит про честные и чистые игры. Только понимание этой честности у них очень своеобразное, оно не отвечает никаким международным нормам и элементарной морали. Вся эта вакханалия не имеет ничего общего с олимпийскими принципами и традициями", - написал Толстой.

Напомним, что ранее шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.