Павел Колобков: "Согласно хартии МОК, CAS - последняя инстанция"

Министр спорта РФ Павел Колобков, что решение CAS по оправданию 28 российских спортсменов должно быть окончательным. По его словам, хартия МОК не предполагает обращение в гражданские инстанции. Напомним, ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности обращения в Федеральный суд Швейцарии.

- Если говорить об апелляции, то МОК пока рассматривает возможность апелляции. Но пока это гипотетическая возможность, - отметил Колобков. - И в хартии МОК говорится, что все вопросы должны решаться в спортивном арбитраже.

ОКР сейчас направит предложения в МОК относительно допуска спортсменов к Играм. МОК говорит, что защищает интересы чистых спортсменов, КАС решил, что наши спортсмены чистые. Будем ждать ответа от МОК.

Мы всегда говорили, что выводы Макларена необоснованные. Теперь это подтверждено судом. Его заслушивали в ходе процесса в КАС.

Первое место в медальном зачете Сочи - теперь объективный факт. Я с этим вас поздравляю. Согласно хартии МОК, КАС в этом случае последняя инстанция.

Уверен, что оставшиеся 11 спортсменов будут бороться за свою правоту. Решение по 28 оправданным уже настраивает на положительный лад. Давайте дождемся мотивировочной части. (Антон БАБОШИН)