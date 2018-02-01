Павел Колобков: "Согласно хартии МОК, CAS - последняя инстанция"

Министр спорта РФ Павел Колобков, что решение CAS по оправданию 28 российских спортсменов должно быть окончательным. По его словам, хартия МОК не предполагает обращение в гражданские инстанции. Напомним, ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности обращения в Федеральный суд Швейцарии.
- Если говорить об апелляции, то МОК пока рассматривает возможность апелляции. Но пока это гипотетическая возможность, - отметил Колобков. - И в хартии МОК говорится, что все вопросы должны решаться в спортивном арбитраже.
ОКР сейчас направит предложения в МОК относительно допуска спортсменов к Играм. МОК говорит, что защищает интересы чистых спортсменов, КАС решил, что наши спортсмены чистые. Будем ждать ответа от МОК.
Мы всегда говорили, что выводы Макларена необоснованные. Теперь это подтверждено судом. Его заслушивали в ходе процесса в КАС.
Первое место в медальном зачете Сочи - теперь объективный факт. Я с этим вас поздравляю. Согласно хартии МОК, КАС в этом случае последняя инстанция.
Уверен, что оставшиеся 11 спортсменов будут бороться за свою правоту. Решение по 28 оправданным уже настраивает на положительный лад. Давайте дождемся мотивировочной части. (Антон БАБОШИН)
Dymanomashina
Мок сам себя высек. Показали полную ангажированость
18:52
Генри Морган
Причём тут хартия? Истину-то никто так и не установил. А про CAS можно говорить примерно то, что было в FIFA времён Блаттера: нет прозрачности решений.
18:21
regiment
а как оставшиеся 11 будут бороться? по ним cas решение вынес. дальше то куда?
16:59
spetrov
Разбанен досрочно, а я не про тебя конкретно говорил. В твоем лице я обращался к вашей "могучей кучке". Ко всем тем, кто был и кто остался, частично, уверен, сменив ники. Про тебя лично мне и в самом деле ничего не может быть известно. Да и дела до этого нет никакого.
15:46
rusfed 2.0
О, Колобков таки говорит? ))
15:41
Разбанен досрочно
spetrov, откуда вам знать, что я люблю? не помню, чтобы мы пили на брудершафт. про суды и желание покарать через них всё и вся было как от официалов и околоспортивных публичных деятелей много слов, так и тут умники и умницы через раз требовали расстрелов и миллиардных компенсаций требовать. и именно так все звучало. умение переобуваться в воздухе при удобном стечении обстоятельств - неотъемлемая черта наших функционеров. завтра МОК пошлет всех (а я в этом не сомневаюсь) и опять заноют про суды и кару Божью.
15:40
spetrov
Разбанен досрочно, не надо все ставить с ног на голову, как вы это любите. Это нашим предложили решать через гражданские суди, которые, в свою очередь, сказали затем, что не компетентны.
15:30
Разбанен досрочно
причем тут Сочи? зубы не заговаривай. пока не было этого решения, от вас только и было слышно о неких гражданских судах. но как что-то где-то чуть отыграли, то сразу стали это защищать это тем, что мол гражданские суды вне правового поля спортивных общественных организаций)). забавные вы, чиновники.
15:21
Весёлый©
Как на хартию МОК может ссылаться и апеллировать к ней министр спорта страны, положившей на хартию МОК?
15:17