12:53 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК оспорит решение CAS в Федеральном суде Швейцарии

Президент МОК Томас БАХ. Фото AFP
Президент МОК Томас БАХ. Фото AFP
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CAS.CAS оправдал российских олимпийцев! Live!

 

МОК на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения CAS, который полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных от Олимпиад и лишенных наград Игр в Сочи.

Как отмечается, МОК проанализирует мотивировочную часть решения CAS по каждому случаю. Затем, если необходимо, подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

При этом, как подчеркивает МОК, решение CAS не означает, что оправданные спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне смогут поехать в Корею только по приглашению МОК.

Полностью с заявлением МОК можно ознакомиться по ссылке.

 

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КОММЕНТАРИИ (12)
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ПИПКИНПАПА

Пусть подают в фед. суд Украины)))

19:15

NapoliFC

Заголовок не вполне соответствует содержанию: "Как отмечается, МОК проанализирует мотивировочную часть решения CAS по каждому случаю. Затем, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии."

13:54

shpasic

да уж, могли бы и в Басманном суде оспорить.

13:41

konklop

А решение суда Швейцарии, если не устроит, Россия оспорит в Мытищах

13:39

kiks

Ну, уж если нас оправдал такой цирк как CAS, то в реальном суде у МОК шансов нет. Там никто не будет слушать показания от "рук Родченкова". Там будет и его присутствие, и перекрестный допрос со стороны наших адвокатов, и подтверждение вменяемости свидетеля.

13:32

Vittorio-049

Джерри. Без Тома. Господи, а где, вообще, конечная инстанция? Надеюсь, не в Овальном кабинете? 13:04 КОНЕЧНАЯ ИНСТАНЦИЯ В ОВАЛЬНОМ ТУАЛЕТЕ

13:18

usuns

для любителей теорий заговоров: а может пиндосы замутили такой хитрый беспроигрышный вариант? сначала наезд на россию, если прокатит полностью - гуд! а если что-то пойдет не так (как в нынешней ситуации) - мок из этой ситуации выпутаться без потери лица практически невозможно! и тут опаньки - минюст сша уже завел уголовные дела на мок и фифа! никому не кажется странным, что это произошло накануне решения CAS, которое фактически признает работу мок провальной? так что радоваться особо нечему... боюсь, что кардинальные изменения в мок и фифа врядли будут нам на руку... особенно с учетом того, что в фифа щас сидит человек которого россия "лоббировала"

13:17

fireman32

Мотивировочная часть будет опубликована,по словам Пацева,не раньше конца марта.

13:16

gruzovik62

Ой попадут на денежки эти , мать их, из Мок

13:13

spetrov

Этим нужно как минимум сохранить свое реноме. Да и с уже отстраненными что делать. НОК отстранили (?). Все подвязано. Так что процесс долгий, похоже.

13:08

ЛокоМотив

если МОК оспорит решение CAS в Федеральном суде Швейцарии,то никто больше никуда не поедет,затянут время

13:06

Джерри. Без Тома.

Господи, а где, вообще, конечная инстанция? Надеюсь, не в Овальном кабинете?

13:04