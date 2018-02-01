МОК оспорит решение CAS в Федеральном суде Швейцарии

МОК на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения CAS, который полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных от Олимпиад и лишенных наград Игр в Сочи.

Как отмечается, МОК проанализирует мотивировочную часть решения CAS по каждому случаю. Затем, если необходимо, подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

При этом, как подчеркивает МОК, решение CAS не означает, что оправданные спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне смогут поехать в Корею только по приглашению МОК.

Полностью с заявлением МОК можно ознакомиться по ссылке.