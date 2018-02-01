МОК оспорит решение CAS в Федеральном суде Швейцарии

МОК на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения CAS, который полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных от Олимпиад и лишенных наград Игр в Сочи.
Как отмечается, МОК проанализирует мотивировочную часть решения CAS по каждому случаю. Затем, если необходимо, подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.
При этом, как подчеркивает МОК, решение CAS не означает, что оправданные спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне смогут поехать в Корею только по приглашению МОК.
Полностью с заявлением МОК можно ознакомиться по ссылке.
ПИПКИНПАПА
Пусть подают в фед. суд Украины)))
19:15
NapoliFC
Заголовок не вполне соответствует содержанию: "Как отмечается, МОК проанализирует мотивировочную часть решения CAS по каждому случаю. Затем, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии."
13:54
shpasic
да уж, могли бы и в Басманном суде оспорить.
13:41
konklop
А решение суда Швейцарии, если не устроит, Россия оспорит в Мытищах
13:39
kiks
Ну, уж если нас оправдал такой цирк как CAS, то в реальном суде у МОК шансов нет. Там никто не будет слушать показания от "рук Родченкова". Там будет и его присутствие, и перекрестный допрос со стороны наших адвокатов, и подтверждение вменяемости свидетеля.
13:32
Vittorio-049
Джерри. Без Тома. Господи, а где, вообще, конечная инстанция? Надеюсь, не в Овальном кабинете? 13:04 КОНЕЧНАЯ ИНСТАНЦИЯ В ОВАЛЬНОМ ТУАЛЕТЕ
13:18
usuns
для любителей теорий заговоров: а может пиндосы замутили такой хитрый беспроигрышный вариант? сначала наезд на россию, если прокатит полностью - гуд! а если что-то пойдет не так (как в нынешней ситуации) - мок из этой ситуации выпутаться без потери лица практически невозможно! и тут опаньки - минюст сша уже завел уголовные дела на мок и фифа! никому не кажется странным, что это произошло накануне решения CAS, которое фактически признает работу мок провальной? так что радоваться особо нечему... боюсь, что кардинальные изменения в мок и фифа врядли будут нам на руку... особенно с учетом того, что в фифа щас сидит человек которого россия "лоббировала"
13:17
fireman32
Мотивировочная часть будет опубликована,по словам Пацева,не раньше конца марта.
13:16
gruzovik62
Ой попадут на денежки эти , мать их, из Мок
13:13
spetrov
Этим нужно как минимум сохранить свое реноме. Да и с уже отстраненными что делать. НОК отстранили (?). Все подвязано. Так что процесс долгий, похоже.
13:08
ЛокоМотив
если МОК оспорит решение CAS в Федеральном суде Швейцарии,то никто больше никуда не поедет,затянут время
13:06
Джерри. Без Тома.
Господи, а где, вообще, конечная инстанция? Надеюсь, не в Овальном кабинете?
13:04