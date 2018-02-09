Павел Колобков: "CAS просто принял аргументы МОК"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что необходимо оказать поддержку спортсменам, которые не получили приглашения на Олимпиаду-2018. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 47 россиян, которые оспаривали неполучение приглашений на Игры со стороны специальной комиссии МОК.

– Сегодня в Пхенчхане специальная группа Ad Hoc Спортивного арбитражного суда отклонила иски, поданные 45 российскими спортсменами и двумя российскими тренерами против решений МОК о не приглашении их на Олимпийские игры. Среди этих 47 человек значатся 13 спортсменов и два тренера, которые были оправданы CAS на прошлой неделе в делах по обвинению в нарушениях антидопинговых правил. Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым. Они не будут допущены к участию в Играх в Пхенчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля.

Мотивировочные части еще не опубликованы, но понятно, что CAS просто принял аргументы МОК, признав тем самым, что он имеет абсолютную свободу действий в принятии решений – приглашать или не приглашать на Олимпийские игры.

Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам. В ближайшее время в феврале, марте и апреле пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт. Соревнования пройдут в нескольких городах России: столице Олимпийских игр 2014 года Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге. Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырехлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призерам Олимпийских зимних игр 2018 года. Участие примут сильнейшие спортсмены, осуществлявшие подготовку к Олимпийским играм 2018 года. Всего порядка 920 спортсменов.

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