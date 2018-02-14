08:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Организаторы Игр в Пхенчхане предупреждают болельщиков об опасности нахождения на улице из-за ветра

Организаторы Олимпиады в Пхенчхане предупреждают болельщиков об опасности, связанной с усилением ветра в регионе. Сильные порывы разрушают легкие конструкции, из-за них отложен старт ряда соревнований.

– В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов, – такое объявление по громкоговорителю было сделано для болельщиков. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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