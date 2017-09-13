Организатор ОИ-2018: "Даже представить не могу, чтобы турнир прошел без участия России"

Президент оргкомитета "Пхенчхан-2018" Хи Бом Ли выразил надежду, что сборная России будет допущена до Игр в полном составе. Ранее на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) было объявлено о продлении отстранения ПКР, что может помешать российским паралимпийцам выступить на соревнованиях в Пхенчхане.

– Мы ожидаем, что к нам на Игры приедут лучшие спортсмены со всего света. Надеюсь, что Россия и Северная Корея тоже примут участие, – приводит портал Inside The Games слова Бом Ли. – Даже представить не могу, чтобы Олимпиада прошла без участия России. Да и вообще без участия какой-либо страны.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, Паралимпиада – с 9 по 18 марта.

Паралимпийцы вне игры. Как Россию не пускают на старт