Олимпиада-24. Видеоlive "СЭ"

На сайте "СЭ" продолжается грандиозный проект. Всю Олимпиаду вы сможете следить за событиями из Пхенчхана в видеорежиме.
Мы покажем, что окружает эти Игры – передадим атмосферу, познакомим с людьми, откроем новые места и расскажем про азиатскую специфику.
Вы будете там, где будут наши журналисты, увидите Олимпиаду их глазами. Фактически "СЭ" создает LIVE-камеру специально для читателей и показывает то, чего не будет в эфире ТВ-каналов.
Репортеры "СЭ" будут выходить в наш эфир со всех горячих точек. Все видео с места событий – на нашем YouTube-канале и в соцсетях.
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А еще:
– Рабинер всегда в онлайне!
– Симонов постоянно выходит в прямой эфир, дает инсайды.
– Голышак изучает Азию.
– Серьезная аналитика и интересные гости в студии.
Посмотрим Олимпиаду вместе!
Все об Олимпиаде в Пхенчхане здесь