Олимпиада-2018. 17 февраля. Результаты и медали дня

Мужчины. Групповой турнир
06.10. Канада – Чехия - 2:3 Б
10.40. Корея – Швейцария
15.10. РОССИЯ – США
Словения – Словакия
Женщины. 1/4 финала
06.10. РОССИЯ – Швейцария - 6:2
10.40. Финляндия – Швеция
04.00. Мужчины. Произвольная программа
1. Натан Чен (США) – 215,08 балла
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 206,17
3. Сома Уно (Япония) – 202,73
4. Хавьер Фернандес (Испания) – 197,66
5. Цзинь Боян (Китай) – 194,45
6. Винсент Чжоу (США) - 192,16
7. Михаил КОЛЯДА (Россия) – 177,56…
13. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) – 168,53
Итоговое положение
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 317,85 балла
2. Сома Уно (Япония) – 306,90
3. Хавьер Фернандес (Испания) – 305,24
4. Цзинь Боян (Китай) – 297,77
5. Натан Чен (США) – 297,35
6. Винсент Чжоу (США) - 276,69
7. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) – 267,51
8. Михаил КОЛЯДА (Россия) – 264,25
12.30. Женщины. Эстафета. 4х5 км
Наши: Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ
14.15. Женщины. Масс-старт
Наши: Татьяна АКИМОВА
13.00. Женщины. 1500 м. Забеги. 14.13. 1/2 финала. 15.09. Финал
Наши: Екатерина ЕФРЕМЕНКОВА, Софья ПРОСВИРНОВА
13.44. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала. 14.43. 1000 м. 1/2 финала. 15.24. 1000 м. Финал
Наши: Семен ЕЛИСТРАТОВ
Женщины. Слоупстайл.
07.00. Финал 1
1. Матильда Гремо (Швейцария) - 88,00
2. Сара Хеффлин (Швейцария) - 83,80
3. Юки Цубота (Канада) - 74,40
4. Изабель Аткин (Великобритания) - 68,40
5. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) - 61,40
6. Йенни Ле Бурманссон (Швеция) - 42,0
7. Анастасия ТАТАЛИНА (Россия) - 29,40
07.28.Финал 2
1. Матильда Гремо (Швейцария) - 88,00
2. Сара Хеффлин (Швейцария) - 83,80
3. Изабель Аткин (Великобритания) - 79,40
4. Йоханна Килли (Норвегия) - 76,80
5. Юки Цубота (Канада) - 74,40
6. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) - 71,40
10. Анастасия ТАТАЛИНА (Россия) - 51,20
07.56. Финал 3.
1. Сара Хеффлин (Швейцария) - 91,20
2. Матильда Гремо (Швейцария) - 88,00
3. Изабель Аткин (Великобритания) - 84,60
4. Мэгги Войзин (США) - 81,20
5. Йоханна Килли (Норвегия) - 76,80
6. Юки Цубота (Канада) - 74,40
12. Анастасия ТАТАЛИНА (Россия) - 51,20
Лана ПРУСАКОВА не прошла квалификацию.
14.00. Мужчины. Акробатика. Квалификация 1. 14.45. Акробатика. Квалификация 2
Наши: Илья БУРОВ, Максим БУРОВ, Павел КРОТОВ, Станислав НИКИТИН
05.00. Женщины. Супергигант
1. Эстер Ледечка (Чехия) – 1.21,11
2. Анна Файт (Австрия) – 1.21,12
3. Тина Вайратер (Лихтенштейн) – 1.21,22
4. Лара Гут (Швейцария) – 1.21,23
5. Йоханна Шнарф (Италия) – 1.21,27
6. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.21,49
6. Линдси Вонн (США) – 1.21,49
14.20. Женщины. Третий заезд. 15.45. Четвертый заезд
15.30. Мужчины. Большой трамплин. Первая попытка. 16.30. Вторая попытка
Женщины. Групповой турнир
03.05. Швейцария – Швеция - 7:8
РОССИЯ – США - 6:7
Япония – Китай - 6:7
Дания – Великобритания - 6:7
14.05. РОССИЯ – Япония
Китай – Дания
Корея – Великобритания
США – Канада
Мужчины. Групповой турнир
08.05. Корея – Великобритания - 11:5
Швейцария – Норвегия - 7:5
Канада – Швеция - 2:5
Япония – Италия - 6:5