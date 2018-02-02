Никита Крюков: "Если честно, не хочу смотреть Игры-2018"

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков в интервью "СЭ" признался, что не собирается следить за Играми-2018. Ранее он отказался от участия в Олимпиаде под нейтральным флагом.
– Планируете следить за Олимпиадой в Корее?
– Если честно, не хочу ее смотреть. Посмотрю одну какую-нибудь дисциплину, и это максимум. Для меня это уже не те Олимпийские игры, которые были раньше. Но могу сказать, что мы продолжим готовиться и на следующих стартах с высокой мотивацией будем стараться обыграть олимпийских чемпионов Кореи.
– Игры действительно странные – без Крюкова, Устюгова…
– В том-то и дело. Это уже совсем не та Олимпиада. Все-таки раньше на Игры приезжали все сильнейшие, а сейчас... Еще и без России… Причем, наша страна сильнейшая во многих дисциплинах.
– Как оценили решение Международного паралимпийского комитета запретить флаг России даже на трибунах?
– Дикость и парадокс. На основании чего они принимают такие решения? Какие у них аргументы? Не разрешать, потому что лицом не вышел что ли? Это просто дико! (Андрей СИЗЯКИН)
glyhoi94
Стоит теперь спросить у вышестоящих,а зачем нам такой вот патриот,кто из за своего неучастия,не интерисуется т.с. судьбой своих же однополчан?!Чётко высказал свою позицию...меня не пригласили,мне не интересно!И подал в патриотическом содержание!
08:59