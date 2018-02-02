Никита Крюков: "Если честно, не хочу смотреть Игры-2018"

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков в интервью "СЭ" признался, что не собирается следить за Играми-2018​. Ранее он отказался от участия в Олимпиаде под нейтральным флагом.

– Планируете следить за Олимпиадой в Корее?

– Если честно, не хочу ее смотреть. Посмотрю одну какую-нибудь дисциплину, и это максимум. Для меня это уже не те Олимпийские игры, которые были раньше. Но могу сказать, что мы продолжим готовиться и на следующих стартах с высокой мотивацией будем стараться обыграть олимпийских чемпионов Кореи.

– Игры действительно странные – без Крюкова, Устюгова…

– В том-то и дело. Это уже совсем не та Олимпиада. Все-таки раньше на Игры приезжали все сильнейшие, а сейчас... Еще и без России… Причем, наша страна сильнейшая во многих дисциплинах.

– Как оценили решение Международного паралимпийского комитета запретить флаг России даже на трибунах?

– Дикость и парадокс. На основании чего они принимают такие решения? Какие у них аргументы? Не разрешать, потому что лицом не вышел что ли? Это просто дико! (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Крюкова