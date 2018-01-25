МОК: российские флаги на трибунах не запрещены

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил в распоряжение "СЭ" официальное заявление по поводу присутствия российского флага на трибунахво время Игр в Пхенчхане.

– Демонстрация флага страны, в которой существует признанный национальный олимпийский комитет, со стороны отдельных болельщиков и любителей спорта не может быть запрещена, даже если этот национальный олимпийский комитет временно отстранен, – говорится в заявлении МОК. – Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, МОК отметит это в рамках мониторинговой системы, которая предназначена для воплощения в жизнь решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года.

Вчера появилась информация, что новый регламент МОК запрещает появление на трибунах Игр-2018 болельщиков с "флагами стран, которые не участвуют в Олимпиаде", в том числе с российскими. В свою очередь Олимпийский комитет России разъяснил, что нашей национальной атрибутике в руках болельщиков в Пхенчхане ничто не угрожает, а этот запрет относится не к России, а к тем странам или образованиям, не признанным мировым сообществом и не являющимся членами международного олимпийского движения.​ (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Разрешат ли болельщикам проносить флаг России на Олимпиаде-2018? //

Почему история о запрете российского флага стала провокацией