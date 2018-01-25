МОК: российские флаги на трибунах не запрещены

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил в распоряжение "СЭ" официальное заявление по поводу присутствия российского флага на трибунахво время Игр в Пхенчхане.
– Демонстрация флага страны, в которой существует признанный национальный олимпийский комитет, со стороны отдельных болельщиков и любителей спорта не может быть запрещена, даже если этот национальный олимпийский комитет временно отстранен, – говорится в заявлении МОК. – Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, МОК отметит это в рамках мониторинговой системы, которая предназначена для воплощения в жизнь решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года.
Вчера появилась информация, что новый регламент МОК запрещает появление на трибунах Игр-2018 болельщиков с "флагами стран, которые не участвуют в Олимпиаде", в том числе с российскими. В свою очередь Олимпийский комитет России разъяснил, что нашей национальной атрибутике в руках болельщиков в Пхенчхане ничто не угрожает, а этот запрет относится не к России, а к тем странам или образованиям, не признанным мировым сообществом и не являющимся членами международного олимпийского движения. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Разрешат ли болельщикам проносить флаг России на Олимпиаде-2018? //
Почему история о запрете российского флага стала провокацией
klaus-reyneke
В заявлении МОК есть ключевая фраза, равнозначная выстрелу в висок: "если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации.." А всё, что вы перед этим делали - не то же самое? Идите, застрелитесь...
18:12
kaduly
Наших спортсменов кормили допингом для результатов,а после санкций тут пытаются сделать из российской сборной жертву.
17:59
Oll God
Кость, что бы не выли.
17:43
lihddt
Кто нагнетает эту истерию с моком ?
16:47
lihddt
Раздуть
16:46
lihddt
Вопрос а кому было выгодно раздать историю с флагом ?
16:45
kaduly
Я думаю что никто и не думал запрещать флаг
15:23
Владислав2
Кинули "печенюшку",радуйтесь-хавайте.
14:53
maverick007
А если группа из трех человек будет кричать: "Вперед, Россия!" - это будет считаться политической демонстрацией? Или надо кричать: "Вперед, олимпийские атлеты из России!"?
14:50
ТолькоТоронто
И как всегда - ни слова о тех, кто виноват в этом унижении. Моториста буксира задвинули по тихому за ширму - и тишина. Эт не обеляет дегенератов из мок. И тем не менее....
14:29
Разбанен досрочно
отобрали все, кроме флага у зрителей. это однозначная победа тупина. все на выборы!!!
14:11
Рюрик 09
NF ____ Так и я об этом. Не зря же оговорку сделали.
14:09
NF
Рюрик 09 Всё здорово, вот только оговорка напрягает: "...если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, МОК отметит это в рамках мониторинговой системы, которая предназначена для воплощения в жизнь решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года". Напрягает потому, что не прописано, что считается "форматом организованной политической демонстрации" и кто будет определять является размахивание флагом "политической демонстрацией" или нет. ----------------------- Всё просто: появятся там флаги и плаката со словами "МОК - в ...! МОК - ...!" - будет вам "организованная политическая демонстрация". И, думается, ее придумают безо всяких плакатов. У нас стремление прогибаться вошло во вкус...
13:41
NF
В шоке я, конечно: нас призывают радоваться даже такому убожеству, мол, это победа. А я думаю так: если белофлажники намылились в Корею, то и на трибунах должно быть белофлажничество, ибо настоящей России и настоящих русских людей там не будет. Те, кто там будет, перестанут быть русскими навсегда. Не по факту, но в душах и умах людей. Вечное клеймо...
13:38
Весёлый©
"Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации," ___ Прямо "закон о митингах" от МОК.
13:37
Весёлый©
Це зрада чи перемога?
13:36
Рюрик 09
Всё здорово, вот только оговорка напрягает: "...если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, МОК отметит это в рамках мониторинговой системы, которая предназначена для воплощения в жизнь решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года". Напрягает потому, что не прописано, что считается "форматом организованной политической демонстрации" и кто будет определять является размахивание флагом "политической демонстрацией" или нет.
13:34
old grumbler
МОК много чего обещает - ему нужны зрители на трибунах!!! Это большой бизнес!!!! Можно обещать русским всё что угодно!!! Кто же выполняет эти обещания????? Да никто!!!!
13:28
gydravlic
Один флаг на всех и тот в Москве,А то посчитают за политическую акцию
13:19
ВСЕНАМАЧТУ
МОК ПОСИЛЬНЕЙ ГИТЛЕРА И НАПОЛЕОНА БУДЕТ.....ИЛИ БОГАТЫРИ НЕ ВЫ
13:13
nailsh78
и дышать через нос разрешили ) это успех я считаю ))
12:42
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
СУПЕР!!!!! МОК ненавязчиво готовит очередную провокацию.... НАШЕ патриотичное болело--быдлячество, попрущееся в Корею, в сложившейся ситуации не удержится, чтобы не устроить ИМЕННО ""...организованную политическую демонстрацию...""!!!! Что "развяжет руки" МОКу окончательно. Кроме того, представляю ржач болел всего мира, когда спортсменам из OAR под белой тряпкой с колечками будут махать флагом не участвующей в О.И. страны.....
12:41
S@t
Махать флагом можно, но аккуратно и в тёмное время суток, не нарушая при этом покой корейских граждан и членов МОК.
12:21
Джон....Сильвер
А зачем болельщикам туда ехать и махать российскими флагами? Только для того, чтобы напомнить Миру, что есть на нашей планете такая страна Россия, о которую всякий МОК может ноги вытирать? Болеть за тех немногих, кого допустили и кто будет бороться за 40-50-е места на этой Олимпиаде? Это насколько же надо себя не уважать, чтоб ехать туда и быть всеобщим посмешищем!!!
12:19