МОК не пригласил на Олимпиаду 22 тренеров российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил без приглашений на Олимпиаду в Пхенчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами – 22 тренеров и 6 медиков, информирует ТАСС. Как отмечается, изначально в списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек.
Это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов.
Напомним, МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации 5 декабря, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018 – команда выступит под олимпийским флагом в статусе "Олимпийский атлет из России".
Также МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.
Дополнительная информация
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Антон Шипулин
- Виктор Ан
- Денис Юсков
- Сергей Устюгов
- Павел Кулижников
- Александра Степанова/ Иван Букин
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
МАЛОВАТО будет....В каждой федерации ДАРМОЕДОВ, называющих себя ТРЕНЕРАМ, гораздо БОЛЬШЕ....
17:27
Vittorio-049
да хватит публиковать эту мерзость об мок. ЕХАТЬ НЕ НУЖНО на игры, которые давно получили приставку ПСЕВДО
16:59