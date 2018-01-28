МОК не пригласил на Олимпиаду 22 тренеров российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил без приглашений на Олимпиаду в Пхенчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами – 22 тренеров и 6 медиков, информирует ТАСС. Как отмечается, изначально в списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек.

Это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов.

Напомним, МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации 5 декабря, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018 – команда выступит под олимпийским флагом в статусе "Олимпийский атлет из России".

Также МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

