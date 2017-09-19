Мартен Фуркад: "Если меня выберут знаменосцем на Играх-2018, я буду счастлив"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что будет счастлив стать знаменосцем на открытии Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Он добавил, что поменял свое мнение на этот счет.

– Я не буду сам просить об этом, но если комитет и спортсмены захотят, то я сделаю это с большой гордостью и радостью, – приводит Ski-Nordique слова Фуркада. – За время весеннего подготовительного периода я поменял свое мнение. Я понял, насколько это почетно.

Напомним, Фуркад является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира и шестикратным обладателем Кубка мира. В прошлом сезоне он выиграл 14 личных гонок из 26.

Церемония открытия Игр-2018 пройдет 9 февраля, первая биатлонная гонка мужской спринт состоится 11 февраля.