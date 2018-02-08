Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады. CAS не стал рассматривать их дела

Денис ЮСКОВ (слева) и Павел КУЛИЖНИКОВ: Игр не будет... Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать апелляции шести россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпийские игры в Пхенчхане. Ранее спортсмены с допинговыми историями в прошлом, не получившие приглашение МОК, после гражданского суда в Швейцарии обратились в выездную панель ad hoc CAS.

Таким образом, в Пхенчхане не выступят:

Коньки

Павел КУЛИЖНИКОВ

Денис ЮСКОВ

Шорт-трек

Татьяна БОРОДУЛИНА

Биатлон

Александр ЛОГИНОВ

Ирина СТАРЫХ

Прыжки с трамплина

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ (не был включен в состав сборной по спортивным критериям)

Группа в составе Мохамеда Абдель-Рауфа (Египет), Лоуренса Буассона де Чазерна (Швейцария), Цзиньвона Парка (Корея) постановила, что это дело не входит в их юрисдикцию.

Напомним, каждый из шести спортсменов ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого комиссия МОК не пригласила атлетов на Игры в Пхенчхане.

Также апелляции в CAS подали главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, врач сборной России по бобслею Анна Вычик. Их обращение тоже было отклонено.

Ранее апелляции подали 32 российских спортсмена, которых не допустили на Олимпиаду-2018 по другим причинам, и еще 15, которых оправдал CAS.

CAS оставил Кулижникова, Юскова и еще 4 россиян без Олимпиады. LIVE!