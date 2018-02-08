Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады. CAS не стал рассматривать их дела

Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать апелляции шести россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпийские игры в Пхенчхане. Ранее спортсмены с допинговыми историями в прошлом, не получившие приглашение МОК, после гражданского суда в Швейцарии обратились в выездную панель ad hoc CAS.
Таким образом, в Пхенчхане не выступят:
Коньки
Павел КУЛИЖНИКОВ
Денис ЮСКОВ
Шорт-трек
Татьяна БОРОДУЛИНА
Биатлон
Александр ЛОГИНОВ
Ирина СТАРЫХ
Прыжки с трамплина
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ (не был включен в состав сборной по спортивным критериям)
Группа в составе Мохамеда Абдель-Рауфа (Египет), Лоуренса Буассона де Чазерна (Швейцария), Цзиньвона Парка (Корея) постановила, что это дело не входит в их юрисдикцию.
Напомним, каждый из шести спортсменов ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого комиссия МОК не пригласила атлетов на Игры в Пхенчхане.
Также апелляции в CAS подали главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, врач сборной России по бобслею Анна Вычик. Их обращение тоже было отклонено.
Ранее апелляции подали 32 российских спортсмена, которых не допустили на Олимпиаду-2018 по другим причинам, и еще 15, которых оправдал CAS.
CAS оставил Кулижникова, Юскова и еще 4 россиян без Олимпиады. LIVE!
- Татьяна Бородулина
- МОК
- Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых
- Денис Юсков
- Павел Кулижников
lrm1979
Для Алексея Меньше слушайте Баха...Что такое "принцип правовой определенности" объяснять не буду. Погуглите сами. Объясняю на картошках: привлечь Вас к административной ответственности за нарушение ПДД может и сотрудник ДПС и участковый уполномоченный полиции. Если следовать "логике МОК", с которой Вы согласны, то в судебном порядке можно отменить только незаконное постановление сотрудника ДПС, а судебное обжалование действий участкового - за рамками "юрисдикции". Хотя правонарушение (нарушение ПДД) одно и то же...
15:12
rusfed 2.0
Печально
15:07
rusfed 2.0
У CAS уже было в истории прецедентное решение о недопустимости повторного наказания. Поэтому то дело, которое в суде отложено, ребята позднее выиграют. Но будет уже поздно
15:06
rusfed 2.0
mobile_actor кроме того, возможно, здесь просто возникла путаница. 14:13 ______________ По комментариям Пацева, предметы иска были разные.
15:05
rusfed 2.0
snikkersnepper C Ефимовой не совсем так. Там у нее было ОТСТРАНЕНИЕ и CAS его отменил. После чего федерация и МОК рассматривали ее допуск к играм. У Кулижникова с Юсковым даже отстранения как такового, как я понял, нет. 13:22 ___________ Верно
14:56
mobile_actor
lrm1979, кроме того, возможно, здесь просто возникла путаница. Сначала Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риб сказал, что решение по апелляции шести российских спортсменов будет рассматриваться после Олимпиады. Но потом они его быстро рассмотрели на Олимпиаде и отказали в принятии иска. Были также соообщения, что эти же спортсмены подали апелляцию в швейцарский суд.
14:13
Алексей Д.
lrm1979---Ваша близость к юриспруденции, конечно, впечатляет. Может быть вам направить в МОК своё резюме? А то они там все далеки от юриспруденции... Из декабрьского интервью Томаса Баха: - Почему вы включили в условия пункт про отсутствие допинговых нарушений в прошлом у тех русских спортсменов, которые хотят поехать на Олимпиаду, и как это соотносится с решениями CAS на Играх в Рио? – Я бы не хотел углубляться в детали решения CAS, но вы помните, как им был разочарован не только я, но и многие из здесь присутствующих. Действительно, в Рио CAS обязала МОК допустить госпожу Ефимову к участию. Но, говоря по-простому, нынешнее решение имеет совсем другой характер. Мы решаем, кого мы будем приглашать в роли нейтральных спортсменов.
14:06
mobile_actor
lrm1979, КАС - корпоративный контракный арбитраж, а не суд общей юрисдикции. Как человек "близкий" к юриспуденции вы должны знать разницу.
14:05
lrm1979
Для Мобильного...Вы, я вижу тоже далеки от юриспруденции...Печаль...Эспешели фор ю: если дело не относится к юрисдикции того или иного суда, иски не подлежат принятию ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА!!! Судя по всему судьями в CAS работают такие же "профессионалы" как и ВЫ...
14:00
mobile_actor
lrm1979, да, снисхождение" МОК - это такая позитивная дискриминация по отношению к российским спортменам, так как исключение ОКР автоматически означает, что российская команда не может участвовать в Олимпиаде.
14:00
lrm1979
Для Мобильного...Судя по твоей логике "снисхождение" - это чистая дискриминация по отношению к спортсменам, не уличенным ОФИЦИАЛЬНО в употреблении допинга. А это БЕЗУСЛОВНОЕ нарушение п. 6 Принципов Олимпизма (Олимпийская Хартия)...Если не трудно, процитируй положения Олимпийской Хартии в части наличия у МОК права на "снисхождение"...
13:57
mobile_actor
lrm1979, КАС в Лозанне скорее всего тоже скажет, что это не в его юрисдикции. Тем более, что после Олимпиады эта апелляция уже вообще не имеет смысла.
13:56
mobile_actor
Алексей Д., легально ситуации совешенно разные сейчас и в Рио. В Рио ОКР не был исключен, поэтому российская команда там официально участвовала в полноправном статусе. Сейчас ОКР исключен, официально Россия от участия в Олимпиаде отстранена. И только в качестве снисхождения МОК в индивидуальном порядке пригласил некоторых спортсменов из России.
13:51
lrm1979
Как впрочем далеки от юриспруденции и "судьи" CAS...
13:50
lrm1979
Для Алексея Вы видимо далеки от ключевого в данном случае - юриспруденции...Спорить бессмысленно...
13:49
lrm1979
Вопрос для Мобильного...Подскажи, а то не могу понять: каким образом CAS который в Лозанне посчитал, что дело Юскова, Кулижникова и др. это их "юрисдикция" и оно будет рассмотрено после Олимпиады, а выездная панель все того же CAS данное дело не считает своей "юрисдикцией"???
13:46
mobile_actor
lrm1979, все наоборот: чтобы стать олимпийцев из РОссии, спортсмен должен быть приглашен МОКом на Олимпиаду. А если МОК его не пригласил - он не имеет статуса ОАР.
13:46
Алексей Д.
lrm1979----В чем я не прав? Это для вас неважно, кто именно не допускает. А на деле, именно это является ключевым моментом в данной истории. 5 декабря Бах откровенно сказал, что они все предусмотрели, дабы Ефимовский прецедент не повторился. КАС отменил недопуск Ефимовой со стороны ФИНА. В данном случае МОК как хозяин игр сам вправе решать кого приглашать, а кого не приглашать (логика у них такая). А критерий-то, конечно, и тогда, и сейчас один - наличие нарушений антидопинговых правил в прошлом.
13:44
lrm1979
Для Алексей Д. Коллега, боюсь Вы не правы. Ситуация по сравнению с РИО такая же!!! Спортсмена (независимо русского или олимпийца из России), не допускают до участия в олимпиаде (приглашения федераций или МОК, неважно) из-за отбытой когда-то дисквалификации...
13:33
Алексей Д.
snikkersnepper----Кто и от чего отстранил Ефимову? Она была не допущена до игр по причине допингового прошлого.
13:29
mobile_actor
Стамбул-2005: "Если это не их юрисдикция, зачем тогда аппеляции туда подавали ?" Это вопрос к тем, кто подавал апелляцию, а не к КАС. *** " зачем эта группа вообще была создана, " - выездная группа КАС работает на всех Олимпиадах для быстрого разрешения споров, возникающих во время Игр. Ее не создавали специально именно сейчас для рассмотрения российских апелляций.
13:26
snikkersnepper
C Ефимовой не совсем так. Там у нее было ОТСТРАНЕНИЕ и CAS его отменил. После чего федерация и МОК рассматривали ее допуск к играм. У Кулижникова с Юсковым даже отстранения как такового, как я понял, нет. А заставить МОК допустить кого-то CAS не в праве. Так что, боюсь, и с остальными будет та же история. Хотя очень надеюсь ошибиться (как я понимаю, дело 47 все-таки было рассмотрено).
13:22
amilo
Такая позиция КАС еще по по первому (выигранному) делу ожидалась. Но там что-то пошло не так. А сейчас после всех наездов со стороны МОК и ВАДА это наиболее удобно. Решать-то ничего не надо.
13:20
Алексей Д.
В Рио была другая ситуация. Там федерации решали кого допустить, здесь МОК изначально сделал намеренную поправку (чтобы дело "госпожи Ефимовой" не повторилось) и самостоятельно решал кого приглашать
13:13
Алексей Д.
В чем разница группы Юсков и Ко и группы Устюгов и Ко. И те и другие не прошли по "критериям МОК", просто по разным. Однако дело вторых в юрисдикции КАС, а дело первых нет?
13:11
lrm1979
Видать БАХнутая компания качественную работу провела с судьями CAS, что те сразу "юрисдикцию" поменяли по сравнению с олимпиадой в РИО...Куда катится этот мир вместе со спортом???
13:07
Стамбул-2005
Если это не их юрисдикция, зачем тогда аппеляции туда подавали ? А с другой стороны - зачем эта группа вообще была создана, если это не их юрисдикция. Маразм какой то. Или спецом так сделано. Сначала дать надежду, а потом.....
12:56
Max2015
Логинов напугал не только Фуркада, но, вишь, ещё и трех судей сразу.
12:54
Koira
Это праздник какой то!!!
12:51
spetrov
shpasic, однако это подтверждает двойные стандарты. Спортсмены из других стран с допинговой историей на Олимпиаде присутствуют.
12:46