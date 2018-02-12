Исторический дубль Дальмайер. Немка выиграла гонку преследования на Олимпиаде

Сегодня. Пхенчхан. Лаура ДАЛЬМАЙЕР финишировала в гонке преследования на Олимпиаде-2018 с флагом. Фото REUTERS

Немка Лаура Дальмайер завоевала золото Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования. Для 24-летней биатлонистки эта награда высшего достоинства стала второй на соревнованиях в Пхенчхане - ранее она заняла первое место в спринте.

Немка преодолела дистанцию за 30 минут и 35,3 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла представительница Словакии, сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина (+29,4. 4 промаха). Тройку лучших замкнула француженка Анаис Бескон (+29,6. 1 промах).

Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Акимова, финишировавшая 31-й (+3.15,5. 4 промаха). Ульяна Кайшева стала 52-й (5.58,3. 5 промахов).

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Гонка преследования 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) - 30.35,3 (1 шт. круг)

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - отставание 29,4 (4)

3. Анаис Бескон (Франция) - 29,6 (1)

4. Марта Ольсбу (Норвегия) - 1.07,3 (4)

5. Ханна Эберг (Швеция) - 1.08,9 (3)

6. Дениза Херманн (Германия) - 1.19,4 (2)

31. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 3.15,5 (4)

52. Ульяна КАЙШЕВА (Россия) - 5.58,3 (5)

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