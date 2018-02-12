Исторический дубль Дальмайер. Немка выиграла гонку преследования на Олимпиаде

Немка Лаура Дальмайер завоевала золото Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования. Для 24-летней биатлонистки эта награда высшего достоинства стала второй на соревнованиях в Пхенчхане - ранее она заняла первое место в спринте.
Немка преодолела дистанцию за 30 минут и 35,3 секунды, допустив один промах.
Второе место заняла представительница Словакии, сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина (+29,4. 4 промаха). Тройку лучших замкнула француженка Анаис Бескон (+29,6. 1 промах).
Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Акимова, финишировавшая 31-й (+3.15,5. 4 промаха). Ульяна Кайшева стала 52-й (5.58,3. 5 промахов).
Биатлон
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) - 30.35,3 (1 шт. круг)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - отставание 29,4 (4)
3. Анаис Бескон (Франция) - 29,6 (1)
4. Марта Ольсбу (Норвегия) - 1.07,3 (4)
5. Ханна Эберг (Швеция) - 1.08,9 (3)
6. Дениза Херманн (Германия) - 1.19,4 (2)
31. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 3.15,5 (4)
52. Ульяна КАЙШЕВА (Россия) - 5.58,3 (5)
Дальмайер выиграла гонку преследования. Кузьмина вторая. LIVE! //
12 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
- Антон Шипулин
- Анастасия Кузьмина
- Анаис Бескон
- Олимпиада
- Ульяна Кайшева
- Лаура Дальмайер
- Татьяна Акимова
zoolord
Бней Игуда (Чмока) ты хоть протокол посмотри - наши то не выступали, за исключением пиз.ец! Вообщем соси дальше.
18:30 12 февраля
shpasic
Дальмайер второй год только в золоте, видимо, после Олимпиады пропадёт, как и Нойнер.
15:51 12 февраля
baronurgensburg
Лаура супер!! Умница! Спокойно и четко. По - немецки классно... Блеск!!!!
14:29 12 февраля
yspesh4
Да, Егуда, Клавка Дальмайер хороша, чё уж там. Спокойно, без напряга. Но вообще, индивидуалка во все времена главным считалась. Она конечно уже в истории, но заберет её, вопросов нет, будет круче Нойнер.
14:21 12 февраля
Lars Berger
Руководитель МОК убрал лучших российских биатлонистов и теперь побеждают только немцы. Ежу понятно, что Евгений Гараничев и Ирина Услугина целенаправленно 4 года готовились рвать всех этих хваленых пайфферов и дальмайерок на трассе. Были "под нагрузками", дышали на трассе, привыкали к атмосфере биатлона, делились с Дмитрием Губерниевым впечатлениями о самочувствии и т.д. Обидно.
14:14 12 февраля
Slim Taller
Пропагандист-лодочник всё травил Пихлера...А результат он вот. Космическая скорость Кузьминой больше удивила,нежели победа Дальмайер.А Дальмайер - настоящая "железная леди".
14:10 12 февраля
mlee
фееричный губерниев тащится от каждого своего слова, у него оргазм от себя в искусстве, наслаждается собой, артикулирует, тянет заурядные слова, выворачивая рот и превращая их (как ему кажется) в незаурядные - совсем нет надежды, что этот фонтан пошлости и профанации когда-нибудь заткнется, people хавает...
14:07 12 февраля
wolfwolk
2Она бы была на уровне нынешних российских биатлонисток. Только уехав, Домрачева и Кузьмина смогли реализовать потенциал.// сначала на эмоциях хотел написать: "чушь". чуток отмотал - согласен.
14:06 12 февраля
samsam
wolfwolk Она бы была на уровне нынешних российских биатлонисток. Только уехав, Домрачева и Кузьмина смогли реализовать потенциал.
13:57 12 февраля
wolfwolk
Настя просто прелесть! Ну как так можно было упустить свою?
13:54 12 февраля
kac35
Настя МОЛОДЕЦ, но ПОЧЕМУ столько промахов? Не жалеет она своих болельщиков.
13:52 12 февраля
кузяка
Счас Лаура возьмет еще пару наград и в расцвете уйдет из спорта на заслуженный отдых как, Магдалена, что бы не спалиться.
13:50 12 февраля
redgy
КУзьмина молодец!
13:49 12 февраля
Бней Иегуда
Красиво так всех потроллила.)) По 15 сек слила на первых 900 метрах, ахахах.))
13:48 12 февраля
Бней Иегуда
9-я победа Германии в сезоне!) И на Олимпиаде 3 из 3-х!)
13:45 12 февраля
Бней Иегуда
Лаура космос!) Пешком всю гонку!)) Даже не пришлось обороты включать.)) Умничка, ты наша!))
13:44 12 февраля
rusfed 2.0
Настя - молодец! Постояла за фамилию
13:43 12 февраля