13:40 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Исторический дубль Дальмайер. Немка выиграла гонку преследования на Олимпиаде

Сегодня. Пхенчхан. Лаура ДАЛЬМАЙЕР финишировала в гонке преследования на Олимпиаде-2018 с флагом. Фото REUTERS Биатлон. Женщины, гонка преследования. Фото "СЭ"
Сегодня. Пхенчхан. Лаура ДАЛЬМАЙЕР финишировала в гонке преследования на Олимпиаде-2018 с флагом. Фото REUTERS
17

Немка Лаура Дальмайер завоевала золото Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования. Для 24-летней биатлонистки эта награда высшего достоинства стала второй на соревнованиях в Пхенчхане - ранее она заняла первое место в спринте.

Немка преодолела дистанцию за 30 минут и 35,3 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла представительница Словакии, сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина (+29,4. 4 промаха). Тройку лучших замкнула француженка Анаис Бескон (+29,6. 1 промах).

Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Акимова, финишировавшая 31-й (+3.15,5. 4 промаха). Ульяна Кайшева стала 52-й (5.58,3. 5 промахов).

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) - 30.35,3 (1 шт. круг)

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - отставание 29,4 (4)

3. Анаис Бескон (Франция) - 29,6 (1)

4. Марта Ольсбу (Норвегия) - 1.07,3 (4)

5. Ханна Эберг (Швеция) - 1.08,9 (3)

6. Дениза Херманн (Германия) - 1.19,4 (2)

31. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 3.15,5 (4)

52. Ульяна КАЙШЕВА (Россия) - 5.58,3 (5)

Дальмайер выиграла гонку преследования. Кузьмина вторая. LIVE! // 
12 февраля на Олимпиаде. Live! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

17
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

zoolord

Бней Игуда (Чмока) ты хоть протокол посмотри - наши то не выступали, за исключением пиз.ец! Вообщем соси дальше.

18:30 12 февраля

shpasic

Дальмайер второй год только в золоте, видимо, после Олимпиады пропадёт, как и Нойнер.

15:51 12 февраля

baronurgensburg

Лаура супер!! Умница! Спокойно и четко. По - немецки классно... Блеск!!!!

14:29 12 февраля

yspesh4

Да, Егуда, Клавка Дальмайер хороша, чё уж там. Спокойно, без напряга. Но вообще, индивидуалка во все времена главным считалась. Она конечно уже в истории, но заберет её, вопросов нет, будет круче Нойнер.

14:21 12 февраля

Lars Berger

Руководитель МОК убрал лучших российских биатлонистов и теперь побеждают только немцы. Ежу понятно, что Евгений Гараничев и Ирина Услугина целенаправленно 4 года готовились рвать всех этих хваленых пайфферов и дальмайерок на трассе. Были "под нагрузками", дышали на трассе, привыкали к атмосфере биатлона, делились с Дмитрием Губерниевым впечатлениями о самочувствии и т.д. Обидно.

14:14 12 февраля

Slim Taller

Пропагандист-лодочник всё травил Пихлера...А результат он вот. Космическая скорость Кузьминой больше удивила,нежели победа Дальмайер.А Дальмайер - настоящая "железная леди".

14:10 12 февраля

mlee

фееричный губерниев тащится от каждого своего слова, у него оргазм от себя в искусстве, наслаждается собой, артикулирует, тянет заурядные слова, выворачивая рот и превращая их (как ему кажется) в незаурядные - совсем нет надежды, что этот фонтан пошлости и профанации когда-нибудь заткнется, people хавает...

14:07 12 февраля

wolfwolk

2Она бы была на уровне нынешних российских биатлонисток. Только уехав, Домрачева и Кузьмина смогли реализовать потенциал.// сначала на эмоциях хотел написать: "чушь". чуток отмотал - согласен.

14:06 12 февраля

samsam

wolfwolk Она бы была на уровне нынешних российских биатлонисток. Только уехав, Домрачева и Кузьмина смогли реализовать потенциал.

13:57 12 февраля

wolfwolk

Настя просто прелесть! Ну как так можно было упустить свою?

13:54 12 февраля

kac35

Настя МОЛОДЕЦ, но ПОЧЕМУ столько промахов? Не жалеет она своих болельщиков.

13:52 12 февраля

кузяка

Счас Лаура возьмет еще пару наград и в расцвете уйдет из спорта на заслуженный отдых как, Магдалена, что бы не спалиться.

13:50 12 февраля

redgy

КУзьмина молодец!

13:49 12 февраля

Бней Иегуда

Красиво так всех потроллила.)) По 15 сек слила на первых 900 метрах, ахахах.))

13:48 12 февраля

Бней Иегуда

9-я победа Германии в сезоне!) И на Олимпиаде 3 из 3-х!)

13:45 12 февраля

Бней Иегуда

Лаура космос!) Пешком всю гонку!)) Даже не пришлось обороты включать.)) Умничка, ты наша!))

13:44 12 февраля

rusfed 2.0

Настя - молодец! Постояла за фамилию

13:43 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!