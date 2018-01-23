21:56 23 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Источник: Родченков не участвовал в слушаниях российских скелетонистов в CAS

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Слушания российских скелетонистов в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне завершились. По информации "РИА Новости", бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков в заседании не участвовал.

Отмечается, что слушания продолжались более пяти часов. В них приняли участие пять скелетонистов, чьи результаты на Олимпиаде-2014 были аннулированы в связи с антидопинговыми нарушениями, - Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, Александр Третьяков, Сергей Чудинов.

Вчера Родченков давал показания в CAS по делам российских конькобежцев по видеосвязи.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/bobsleigh/20180123/1131538718.html

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