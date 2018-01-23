Источник: Родченков не участвовал в слушаниях российских скелетонистов в CAS

Слушания российских скелетонистов в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне завершились. По информации "РИА Новости", бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков в заседании не участвовал.

Отмечается, что слушания продолжались более пяти часов. В них приняли участие пять скелетонистов, чьи результаты на Олимпиаде-2014 были аннулированы в связи с антидопинговыми нарушениями, - Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, Александр Третьяков, Сергей Чудинов.

Вчера Родченков давал показания в CAS по делам российских конькобежцев по видеосвязи.