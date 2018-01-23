Иоланда Чен - о решении МОК: "Зависть застилает людям глаза и мозги"

Чемпионка мира по легкой атлетике, известный телекомментатор Иоланда Чен заявила, что России нужно ехать на Олимпийские игры-2018, несмотря на решение МОК не пустить некоторых российских спортсменов на Игры. Чен также добавила, что МОК специально отстранил тех спортсменов, которые являются сильнейшими в России.
– Зависть застилает людям глаза и мозги. МОК сделал это в изощренной форме – отстранил по одному человеку из пары в фигурном катании, – сказала в эфире телепрограммы "Все на матч" Чен. – Мерзкая тенденция убирать не всю пару, а по одному человеку. Букин вообще никакого отношения к этой ситуации не имеет, он даже в Играх в Сочи не выступал.
Они даже в хоккее наших некоторых ребят не допустили, зная, каких трудов стоит собирать тройки, пятерки. Они специально выбивают ключевых людей. Это настоящий садизм.
Они хотели, чтобы мы бойкотировали Игры, но мы не пошли на их провокации и решили выступать. Те, кто шикарно выступали в последнее время, именно их выбивают, чтобы они не поехали и потом все бы сказали: "Посмотрите, как Россия плохо выступает без допинга".
У меня большой вопрос к нашим федерациям. Они ничего не делают. Они должны пытаться повлиять на эту ситуацию, но ничего не происходит.
Бойкотировать Игры? Нет, надо ехать и выступать. Надо выполнить все условия МОК и вернуть себе флаг и гимн. На следующих Олимпиадах их всех обыграем, и им будет стыдно и позорно.
Напомним, 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.
Кирилл_Л
Типа, черпать дерьмо - так обеими руками.
20:24
Alexandr777
Дура... Единственное правильное решение - выход из МОК
18:47
genry2012
С ЧЕГО мы всех обыграем на следующих играх, трепло?? Спорт развален, система разрушена!
18:32
serzheo
Детский сад. Кто вас пустит на следущую олимпиаду?...
18:19
Balashov Kirill
нечего там деать..унижают всю страну а эти готовы и дальше жопу лизать. доказывать..мля ну гордость где. достоинства..вообще кто поедет под простыней пусть там и остается..послали-что не понятно. зачем унижаются .
17:44
Balashov Kirill
что за бред он несет.. нечего там делать..
17:34
aliens
..."Надо не просто бойкотировать ОИ, нужно полностью выйти из МОК. А так отказаться от трансляций ОИ, и полный запрет на рекламу ОИ продукции"... ______________________________________________________________________________________________________ Не надо ниоткуда выходить. ОКР и так уже временно выведен из МОК. Надо просто принять декабрьское решение МОК, пропустить эту г...олимпиаду вместе с трансляциями. Не останавливать КХЛ, соответственно, не отпускать КХЛовцев. Дешевле заплатить ИИХФ, чем 15 лямов МОК. И посмотреть, кому это ШОУ понравиться.. Ну как-то так...
17:32
Человек 555
мок и всех родственников в чёрный список и не пускать в Россию лет 30
17:12
dv2205
этому поколению не повезло ибо война и надо выиграть ее не потеряв чести как в 41 году
16:43
petruha9
Иоланда Чен переживает только за то, что в случае бойкота олимпиады она не поедет комментатором, ничего личного, это просто бизнес. Бывали хуже времена, но не было подлей.
16:41
rashlim
Какая же она все-таки тупая...
16:30
MASSARO TYT. MASSARO TAM.......
Где то ,я тож написал..с кем ехать то..если мой земляк Ничушкин..и то " на допинге"...
16:28
Zwolle
Чушь несёт Чен. "Надо всё равно ехать и выступать" - это не аргумент. Зачем ехать туристами? Принципы "главное не победа, а участие" давно сгнили в нафталине. В сложившейся ситуации поездка на ОИ - это проявление собственной слабости.
16:28
Waddim
"Мерзкая тенденция убирать не всю пару, а по одному человеку" - грит Чен. То есть, она просто, вот на молекулярном уровне не понимает, что если ко второму участнику в паре претензий нет, то нет оснований его отстранить. Понятно, что отстраняя одного, тем самым его тоже отстраняют, но при этом он остается чистым, незапятнаным. А в случае отстранения всей пары, пахнуть мочой начинают ОБА её участника. В общем, пробка.
16:12
leha_b
Надо не просто бойкотировать ОИ, нужно полностью выйти из МОК. А так отказаться от трансляций ОИ, и полный запрет на рекламу ОИ продукции.
16:00
karlikf1
Felix BARSA 15:48, алё, нас уже осенью, до Нового года начнут лишать завоёванных в Корее наград. Потому, что какая-ниб. очередная иуда свалит в Америку и начнёт вслед за Родченковым рассказывать общественности новые сказки о непрекращающейся манипуляции с допинг-пробами при господдержке органов власти страны. Ты сомневаешься? Напрасно, рано или поздно, но у нас будут отбирать и корейские награды. Ехать, говоришь, надо? Ты бы поехал куда-то в статусе чёрта? Не сомневаюсь, поехал бы, если бы опасался, что в противном случае тебя больше не пригласят.
15:56
NF
Вроде бы второе-третье интервью, но как она уже ДОСТАЛА!..
15:55
tryam
кем ехать но что ты тупишь то Чен...
15:54
shur
Felix BARSA Правильно она говорит, бойкотируем и пропустим еще пару Олимпиад, правила смотреть надо, прежде чем к бойкоту призывать! 15:48 __________________________ И будем выступать только в 2030 году. Тогда целое поколение пропустит Олимпиаду. А в чем виноваты сейчас 12-15 летние?
15:51
Felix BARSA
Правильно она говорит, бойкотируем и пропустим еще пару Олимпиад, правила смотреть надо, прежде чем к бойкоту призывать!
15:48
kolos249
Надо выполнить все условия МОК? Ишь какая премудрая нашлась! Ну так иди одна и выполняй за всех - маршируй с белым флажком, кайся во всех смертных грехах, надевай нейтральное тряпьё! А дальше дяди из МОК тебе ещё каких-нибудь условий придумают. Например, ползать на коленях и голой...
15:43