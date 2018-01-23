Иоланда Чен - о решении МОК: "Зависть застилает людям глаза и мозги"

Чемпионка мира по легкой атлетике, известный телекомментатор Иоланда Чен заявила, что России нужно ехать на Олимпийские игры-2018, несмотря на решение МОК не пустить некоторых российских спортсменов на Игры. Чен также добавила, что МОК специально отстранил тех спортсменов, которые являются сильнейшими в России.

– Зависть застилает людям глаза и мозги. МОК сделал это в изощренной форме – отстранил по одному человеку из пары в фигурном катании, – сказала в эфире телепрограммы "Все на матч" Чен. – Мерзкая тенденция убирать не всю пару, а по одному человеку. Букин вообще никакого отношения к этой ситуации не имеет, он даже в Играх в Сочи не выступал.

Они даже в хоккее наших некоторых ребят не допустили, зная, каких трудов стоит собирать тройки, пятерки. Они специально выбивают ключевых людей. Это настоящий садизм.

Они хотели, чтобы мы бойкотировали Игры, но мы не пошли на их провокации и решили выступать. Те, кто шикарно выступали в последнее время, именно их выбивают, чтобы они не поехали и потом все бы сказали: "Посмотрите, как Россия плохо выступает без допинга".

У меня большой вопрос к нашим федерациям. Они ничего не делают. Они должны пытаться повлиять на эту ситуацию, но ничего не происходит.

Бойкотировать Игры? Нет, надо ехать и выступать. Надо выполнить все условия МОК и вернуть себе флаг и гимн. На следующих Олимпиадах их всех обыграем, и им будет стыдно и позорно.

Напомним, 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"