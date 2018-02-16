IBSF извинилась за Пенгилли, который побил охранника в Пхенчхане

Глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани извинился перед оргкомитетом Олимпиады-2018 за поведение вице-президента организации и члена МОК Адама Пенгилли. Британец ранее подрался с охранником в Пхенчхане и оскорбил того. После инцидента чиновник покинул Корею.

"Исполком IBSF будет оценивать инцидент с Пенгилли в соответствии с собственным кодексом этики. Сегодня утром президент IBSF официально извинился перед оргкомитетом", - говорится в сообщении организации.

Отметим, сам Пенгилли отрицает все обвинения и считает, что его несправедливо отстранили от Олимпиады.