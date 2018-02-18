Грег Вышински: "На Олимпиаде очень низкий уровень. Мастерства нет"

Известный американский хоккейный журналист, автор ESPN Грег Вышински в колонке для "СЭ" заявил, что ему не нравится уровень хоккея на Олимпиаде. В то же время он отметил непредсказуемость результатов.

– На Олимпиаде очень низкий уровень. Мне не нравится, – написал Вышински. – Да вы просто сравните с тем, что было на предыдущих турнирах. Рядом не стоит. Не то что рядом – и близко. С другой стороны, все стало сильно непредсказуемым. Чехия обыграла Канаду! Когда такое случалось? Ягру тогда было 20 с чем-то. Уровень хоккея низкий, зато иногда бывает весело. И много неожиданных результатов. Порой интересно смотреть хотя бы на то, как себя проявляют люди с точки зрения характера – мастерства-то нет. (Игорь ЕРОНКО)

Полная колонка Грега Вышински

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018