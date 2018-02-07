Глава CAS подтвердил получение еще 15 апелляций от россиян

Глава CAS Джон Коатес в ходе выступления на 132-й сессии МОК подтвердил, что в выездную панель суда поступили еще 15 апелляций от представителей России. Он не озвучил подробности, но можно предположить, что речь идет о 13 спортсменах и двух тренерах, которым МОК отказал в приглашении на Игры-2018, несмотря на то, что CAS снял с них обвинения в допинговых махинациях и отменил пожизненные запреты на участие в Олимпиадах.

В этом списке – Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалов, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все – скелетон), Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина (все – коньки), Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко (оба – сани).

Ранее сообщалось, что причиной для новых исков в панель ad hoc стало невыполнение вердикта. Кроме того, речь идет об ущербе репутации, карьере, нарушении прав атлетов, злоупотреблении МОК своей монопольной позицией.