13:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Песков: "Кремль поддерживает спортсменов, отстаивающих право на участие в Олимпиаде"

Олимпийский парк в Сочи. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Олимпийский парк в Сочи. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле поддерживают российских спортсменов, которые отстаивают свое право на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в судебном порядке или обращаются к руководству Олимпийского комитета.

 
Виктор АН."Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов". Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК

Ранее шестрикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и выразил возмущение относительно того, что причина его недопуска на Олимпиаду-2018 до сих пор не названа.

– Это их право, безусловно, мы их поддерживаем и поддерживали наших спортсменов, – приводит РИА "Новости" слова Пескова. – Вы знаете, что ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена, и с тем, чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены.

В декабре 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных) были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы. Это решение обжалуется в Спортивном арбитражном суде (CAS), слушания пройдут 26 января.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180126/1131637122.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

Импотенты-лузеры

14:12

guy1984

На словах.

14:07

Братчанин

А как Кремль поддерживает российских спортсменов?

14:07

flech

Одни слова постоянно!!! Почему не стукнуть кулаком по трибуне и не сказать этим всем "Я ВАМ ПОКАЖУ КУСКИНУ МАТЬ!",как в одно время это сделал Никита Хрющев. Сколько можно то молчать!!!! Почему молчать наши чиновники, депутаты и т.д.? Почему по ТВ и на всех каналах не трубят об этом? На всех ток шоу почему это не обсуждают? А то уже тошнит от этих ток шоу про украину и про грязное белье. Уже мой ребенок 10 летный говорит, что это политика америки и англии. И этот 10 летный ребенок в сомнении,стоит ли ему всю жизнь тратить на спорт, если даже чистых спортсменов не пускают без объяснения причин на игры. И этот ребенок спрашивает, почему молчит Путин!!!

13:55