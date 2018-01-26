Дмитрий Песков: "Кремль поддерживает спортсменов, отстаивающих право на участие в Олимпиаде"

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле поддерживают российских спортсменов, которые отстаивают свое право на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в судебном порядке или обращаются к руководству Олимпийского комитета.

Ранее шестрикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и выразил возмущение относительно того, что причина его недопуска на Олимпиаду-2018 до сих пор не названа.

– Это их право, безусловно, мы их поддерживаем и поддерживали наших спортсменов, – приводит РИА "Новости" слова Пескова. – Вы знаете, что ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена, и с тем, чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены.

В декабре 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных) были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы. Это решение обжалуется в Спортивном арбитражном суде (CAS), слушания пройдут 26 января.