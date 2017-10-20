Дмитрий Песков: "Госструктуры США пытаются надавить на МОК для недопуска России на Олимпиаду"

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подчеркнул: глава государства Владимир Путин, говоря о влиянии американских инстанций на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью недопущения российских спортсменов на Олимпиаду, подразумевал участие в этом как государственных, так и негосударственных организаций США.

- Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом, - цитирует "Р-Спорт" Пескова. - Государственные, в том числе и посредством общественных, неправительственных организаций.