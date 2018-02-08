CAS объявит решение по апелляциям 47 россиян утром в день открытия Олимпиады-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по апелляциям 47 россиян на недопуск к Олимпиаде в Пхенчхане в пятницу утром, в день открытия Игр.

– Решение по апелляциям 47 россиян будет объявлено в главном пресс-центре Олимпиады в Пхенчхане в пятницу утром с 9:00 до 12:00 по местному времени (3:00-6:00 мск), – приводит РИА "Новости" слова генерального секретаря CAS Матье Риба.

Напомним, что апелляции на решение МОК отказать в приглашениях на Олимпийские игры-2018 в CAS подали 32 российских олимпийца, а также 13 спортсменов и два тренера, оправданные ранее Спортивным арбитражным судом, но так и не получившие приглашения для участия в Играх-2018.

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫЕ ЖДУТ РЕШЕНИЯ CAS

ШОРТ-ТРЕК

Виктор АН

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Евгения ЗАХАРОВА

Денис АЙРАПЕТЯН

Артем КОЗЛОВ

БИАТЛОН

Антон ШИПУЛИН

Евгений ГАРАНИЧЕВ

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

Максим ЦВЕТКОВ

Ирина УСЛУГИНА

Дарья ВИРОЛАЙНЕН

Алексей ВОЛКОВ

БОБСЛЕЙ

Юлия ШОКШУЕВА

Дмитрий ПОПОВ

Роман КОШЕЛЕВ

ХОККЕЙ

Михаил НАУМЕНКОВ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ

Валерий НИЧУШКИН

Антон БЕЛОВ

Сергей ПЛОТНИКОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей УСТЮГОВ

Глеб РЕТИВЫХ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА

КОНЬКИ

Руслан МУРАШОВ

Екатерина ШИХОВА

Руслан ЗАХАРОВ

Анна ЮРАКОВА

Алексей ЕСИН

Юлия СКОКОВА

Елизавета КАЗЕЛИНА

Сергей ГРЯЗЦОВ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ксения СТОЛБОВА

Иван БУКИН

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер)

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)