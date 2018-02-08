CAS объявит решение по апелляциям 47 россиян утром в день открытия Олимпиады-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по апелляциям 47 россиян на недопуск к Олимпиаде в Пхенчхане в пятницу утром, в день открытия Игр.
– Решение по апелляциям 47 россиян будет объявлено в главном пресс-центре Олимпиады в Пхенчхане в пятницу утром с 9:00 до 12:00 по местному времени (3:00-6:00 мск), – приводит РИА "Новости" слова генерального секретаря CAS Матье Риба.
Напомним, что апелляции на решение МОК отказать в приглашениях на Олимпийские игры-2018 в CAS подали 32 российских олимпийца, а также 13 спортсменов и два тренера, оправданные ранее Спортивным арбитражным судом, но так и не получившие приглашения для участия в Играх-2018.
РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫЕ ЖДУТ РЕШЕНИЯ CAS
ШОРТ-ТРЕК
Виктор АН
Владимир ГРИГОРЬЕВ
Евгения ЗАХАРОВА
Денис АЙРАПЕТЯН
Артем КОЗЛОВ
БИАТЛОН
Антон ШИПУЛИН
Евгений ГАРАНИЧЕВ
Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
Максим ЦВЕТКОВ
Ирина УСЛУГИНА
Дарья ВИРОЛАЙНЕН
Алексей ВОЛКОВ
БОБСЛЕЙ
Юлия ШОКШУЕВА
Дмитрий ПОПОВ
Роман КОШЕЛЕВ
ХОККЕЙ
Михаил НАУМЕНКОВ
Алексей БЕРЕГЛАЗОВ
Валерий НИЧУШКИН
Антон БЕЛОВ
Сергей ПЛОТНИКОВ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сергей УСТЮГОВ
Глеб РЕТИВЫХ
Александр ЛЕГКОВ
Евгений БЕЛОВ
Максим ВЫЛЕГЖАНИН
Александр БЕССМЕРТНЫХ
Евгения ШАПОВАЛОВА
Наталья МАТВЕЕВА
КОНЬКИ
Руслан МУРАШОВ
Екатерина ШИХОВА
Руслан ЗАХАРОВ
Анна ЮРАКОВА
Алексей ЕСИН
Юлия СКОКОВА
Елизавета КАЗЕЛИНА
Сергей ГРЯЗЦОВ
Александр РУМЯНЦЕВ
Артем КУЗНЕЦОВ
Ольга ФАТКУЛИНА
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Ксения СТОЛБОВА
Иван БУКИН
СКЕЛЕТОН
Александр ТРЕТЬЯКОВ
Елена НИКИТИНА
Мария ОРЛОВА
Сергей ЧУДИНОВ (тренер)
САНИ
Татьяна ИВАНОВА
Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180208/1132175994.html
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Альберт Демченко
- Екатерина Шихова
- Антон Белов (хоккей)
- Александр Румянцев
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Антон Шипулин
- Екатерина Юрлова
- Иван Букин
- Алексей Волков (биатлон)
- Сергей Чудинов
- Евгений Гараничев
- Скокова Ю.
- Виктор Ан
- Наталья Матвеева
- Михаил Науменков
- Алексей Есин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Максим Цветков
- Артем Кузнецов
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Сергей Грязцов
- Александр Бессмертных
- Сергей Устюгов
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Глеб Ретивых
- Владимир Григорьев (шорт-трек)
- Дарья Виролайнен
- Ирина Услугина
- Алексей Береглазов
- Юлия Шокшуева
- Дмитрий Попов (бобслей)
- Роман Кошелев
- Елизавета Казелина
- Руслан Мурашов
- Руслан Захаров
- Денис Айрапетян
- Евгения Захарова
Весёлый©
Ну прямо 47 ронинов. Без повелителя, предавшего их, без родины, от них отвернувшейся и с немного предсказуемым исходом.
11:22
titan2313
Нам помогут только Тополя, ЯРСы и Искандеры! Больше никто и ничто!
11:12
Frenja
Если исходить из элементарной логики, то 15 человек, ранее оправданных CAS, оправдают полностью. По 32 есть вопросы. Однако в числе 32 есть олимпийские чемпионы и чемпионы мира, причем неоднократные, которые на протяжении многих лет проходили кучу тестов на соревнованиях самого высокого ранга и никогда не были уличены в применении допинга. Не пойман-не вор. Поэтому и их большей частью должны допустить до Игр. Исключение могут составить лишь те, по которым есть какие-то факты, нам неизвестные. Юсков, Кулижников и сотоварищи, скорее всего, не будут допущены, поскольку в изначальных 3 критериях допуска МОК был критерий о бездопинговом прощлом. Однако правило Осаки пока никто не отменял. Иначе почему атлеты из других стран допускаются, а из России нет? Значит дискриминация. В любом случае, ждать осталось недолго - всего еще одну тревожную ночь.
11:10
эстонский армеец
Ничего хорошего не будет - пошёл нажим и средства уговора. Поэтому тянут до последнего. Только гражданские суды и большое количество денег и времени помогут спортсменам.
11:07
rusfed 2.0
Information from the Moscow Laboratory database is considered key in the case against the 32 Russian athletes. (c)
10:57
rusfed 2.0
Иски 15 удовлетворят полностью, иски 32 удовлетворят большей частью
10:55
000000000
Иски 15 наших, ранее оправданных КАСом, удовлетворят. С мотивировкой, что причина недопуска их на Игры - это утверждение, что они допингеры. Что было рассмотрено КАСом и признано несоответствующим. Иски 32 наших не удовлетворят, так как причина недопуска их на Игры-это не только предположение, что они допингеры, но и еще ряд критериев МОК. И это все дело ранее не рассматривалось КАСом, поэтому суд сейчас за один день не может рассмотреть каждый из критериев, и требуется тщательный анализ и проверка по каждому спортсмену по каждому критерию недопуска. Должно быть как-то так: и нашим, и вашим.
10:54
Serenky25
Кремль сказал примите это достойно!
10:52
rusfed 2.0
Наоборот, кошке хвост обратно пришивают
10:43
Щас спою
Делаем ставки,пендосы нагнут cas или нет?
10:43
ak-125
Отрубают кошке хвост по сантиметру.
10:42
sukhoy63
Это объявление будет изюминкой на торте, интрига открытия, шоумены хреновы.
10:41
rusfed 2.0
Теоретически исход дела шестерых других (Юсков и Ко.) даже раньше могут огласить, т.к. там другой состав судей
10:40
Несвин
Тянут до последнего...
10:39