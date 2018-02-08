Альтернативные спортивные игры могут пройти в России в марте, после Олимпиады-2018

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что альтернативные Олимпиаде-2018 спортивные игры в России могут пройти в марте, после Игр-2018 в Корее. По его словам, о датах проведения турнира будет объявлено позже.
"График Министерство спорта доработает, даты объявит вместе с федерациями, – приводит ТАСС слова Мутко. – Я думаю, что это может быть после Олимпийских игр, в марте, в разных городах".
Напомним, согласно решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.
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Thomas_Boy_
Страна развитого патриотизма и побежденного разума...
16:36
Массарагж
Какие Чужие? Это мои деньги и всех россиян - деньги. Кому нужны эти альтернативные игры?!!!
14:50
mobile_actor
Раньше марта боятся - чтобы МОК не рассердить.
14:40
Kakhankov
Редакция, когда вы уже "забаните" этого придурка? Пора уже забыть про существование этого человека и уж тем более не давать ему слова.
14:28
Одержимый
Виталий Мутко, надо было сразу это делать и не допускать предстоящего позора на Олимпиаде!
14:20
Одержимый
4vl9v0i1mykey ..........подкачал тело за месяц при помощи пояса) я за три дня накачал всё тело при помощи шнурка от кед) устарел Ваш метод)
14:19
shur
Сколько можно считать чужие деньги. Считайте в своем кармане.
14:09
Serenky25
Денег много? Девать некуда?
13:45