Альтернативные спортивные игры могут пройти в России в марте, после Олимпиады-2018

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что альтернативные Олимпиаде-2018 спортивные игры в России могут пройти в марте, после Игр-2018 в Корее. По его словам, о датах проведения турнира будет объявлено позже.

"График Министерство спорта доработает, даты объявит вместе с федерациями, – приводит ТАСС слова Мутко. – Я думаю, что это может быть после Олимпийских игр, в марте, в разных городах".

Напомним, согласно решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.