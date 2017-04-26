Александр Жуков: "Надеюсь, сборная России в полном составе примет участие в Олимпиаде в Пхенчхане"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что организация продолжает работать над планом подготовки к Олимпиаде-2018. По его словам, российские спортсмены будут пользоваться базами на Дальнем Востоке.

– Мы находимся в тесном контакте по реорганизации РУСАДА, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – Это очень важная работа. Надеюсь, в этом году эта работа завершится, и эта работа связана с участием нашей команды в Олимпийских играх. Надеюсь, наша команда в полном составе примет участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

У нас проработан план подготовки к участию в Играх в Корее, наши специалисты продолжают прорабатывать наилучшие варианты. Они оценили, какие базы есть у нас на Дальнем Востоке, Сахалине. Это очень удобно, и их по максимуму надо использовать.