Корея объявила состав на Олимпиаду-2018

Сборная Кореи объявила состав на домашнюю Олимпиаду-2018. Напомним, что на групповом этапе корейцы сыграют со сборными Канады, Чехии и Швейцарии.
Состав команды выглядит следующим образом:
вратари: Мэтт Далтон, Пак Гехун, Пак Сончо; защитники: Гончо Хен, Ким Вонджун, Дон Кули, Хенхо О, Алекс Плант, Эрик Реган, Со Енджон, Брайан Янг; нападающие: Чин Хиахн, Чо Минхо, Чон Джону, Ким Кисон, Ким Санук, Ким Вонджон, Ли Енджун, Пак Джингю, Пак Усан, Брок Радунске, Син Санхун, Син Сану, Майкл Свифт, Майк Тествуд.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
вот они палачи Канады))
19:28