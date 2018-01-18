Корея объявила состав на Олимпиаду-2018

Сборная Кореи объявила состав на домашнюю Олимпиаду-2018. Напомним, что на групповом этапе корейцы сыграют со сборными Канады, Чехии и Швейцарии.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Мэтт Далтон, Пак Гехун, Пак Сончо; защитники: Гончо Хен, Ким Вонджун, Дон Кули, Хенхо О, Алекс Плант, Эрик Реган, Со Енджон, Брайан Янг; нападающие: Чин Хиахн, Чо Минхо, Чон Джону, Ким Кисон, Ким Санук, Ким Вонджон, Ли Енджун, Пак Джингю, Пак Усан, Брок Радунске, Син Санхун, Син Сану, Майкл Свифт, Майк Тествуд.