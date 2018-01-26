Отченаш – о поддержке России: "Тяжело, когда говорят, а ты не можешь ответить"

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш подчеркнул, что спринт на чемпионате Европы дался ему тяжело. По словам спортсмена, это связано с подготовкой к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане.

– Было очень тяжело, потому что много стартов позади. Сейчас нет времени на подготовку перед Олимпийскими играми, – сказал Отченаш во флэш-интервью. – Поддержка россяин? У меня много друзей из России, Украины, Белоруссии, Болгарии. Очень обидно, я злюсь.

Fair play, но доказательств нет. Было бы честно, если бы нарушители не ехали на Игры. Мне не нравится, что никто не занимался допингом, когда это было в других странах. Я понимаю насколько тяжело, когда кто-то что-то говорит, а ты не можешь ответить.

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