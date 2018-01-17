16:30 | ОЛИМПИАДА

Южная Корея и КНДР сформируют объединенную женскую хоккейную команду на Олимпиаду

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Южная Корея и КНДР достигли соглашения о формировании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает Ренхап. Кроме того, между двумя странами была достигнута договоренность относительно того, что их представители пройдут на открытии Олимпиады под единым флагом.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

 
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