Владимир Путин проведет встречу с новым президентом ОКР

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым, на встрече обсудят дела Олимпийского комитета страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Публичной будет встреча Путина с Поздняковым – президентом Олимпийского комитета России. Вы знаете, он недавно был избран, они давно планировали встретиться, поговорить по делам Олимпийского комитета, но график был напряженный, а сегодня время в графике нашлось. Такая беседа состоится.