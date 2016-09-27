11:18 | ОЛИМПИАДА

В четверг Рим примет решение о снятии заявки на Олимпиаду-2024

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В четверг городской совет Рима примет решение по поводу снятия заявки на проведение Олимпиады-2024, сообщает AP. Ранее мэр Рима Вирджиния Раджи выступила против проведения Игр, и, вероятно, совет также проголосует против, поскольку большинство в нем - сторонники главы города. По мнению Раджи, проведение Олимпиады обойдется городу слишком дорого, и бюджет не потянет эти затраты. 

Если Рим откажется от борьбы, претендентов на проведение Олимпиады останется три - Лос-Анджелес, Париж и Будапешт. Выборы хозяина Игр состоятся в сентябре 2017 года.

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