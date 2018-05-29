Станислав Поздняков: "Предстоит большая и серьезная работа"

Новый президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после своего избрания подчеркнул, что у него и его команды много работы.

- Олимпийское собрание приняло решение наделить меня полномочиями президента Олимпийского комитета России на четырехлетний срок, - сказал Поздняков. - Я отдаю себе отчет, что нам предстоит очень большая и серьезная работа. Нам предстоит работа по совершенствованию системы управления спортом, по подъему авторитета России на международной спортивной арене.



Самым важным является развитие спорта и олимпизма в России. Мы приложим к этому все усилия. У нас большая, компетентная и вдумчивая команда, с которой мы добьемся самых высоких целей. ОКР является сообществом экспертов в области спорта, и это хорошая платформа для того, чтобы строить работу.

Поздняков сменил на посту президента ОКР Александра Жукова, который занимал свой пост с 2010 года. (Наталья МАРЬЯНЧИК)