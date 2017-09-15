Рогозин назвал Овечкина "заблудшим"

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин в своем Фейсбуке заявил, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин мог бы найти способ играть за сборную России на Олимпиаде-2018, если бы было желание. Напомним, что российский хоккеист сегодня официально заявил, что не примет участия на турнире.

– Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что – нет, – написал в Фейсбуке Рогозин, озаглавив пост "Заблудший Овечкин".

Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать своих игроков на международный турнир посреди регулярного чемпионата.

Овечкин смирился с тем, что не поедет на Олимпиаду-2018