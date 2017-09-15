Овечкин смирился с тем, что не поедет на Олимпиаду-2018

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил, что не сможет принять участие в хоккейном турнире Олимпийских игр-2018. Россиянин выразил надежду, что НХЛ, ИИХФ и МОК найдут компромисс, чтобы допустить игроков лиги к участию в Олимпиаде-2022. Ранее форвард неоднократно заявлял, что в любом случае собирается поехать на турнир в Пхенчхан. Напомним, что НХЛ отказалась делать паузу в регулярном чемпионате и отпускать хоккеистов на Игры.

- Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором.

Я читал новости в течение последней недели и был очень разочарован тем, что МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, когда лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде. Речь не только обо мне, но и обо всех игроках НХЛ, которые хотят участвовать в Играх и иметь шанс завоевать золотые медали для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешают вызывать нас на Олимпиаду, участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как хоккею, так и самим Играм. Паршиво, что нас там не будет.

Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь ИИХФ и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с Леонсисом об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку. Ничто не идет в сравнение с Олимпийскими играми. Я продолжу мечтать о завоевании золота Олимпиады для моей страны. Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года. Теперь моя цель, как и всегда, заключается в том, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли. Мы должны сделать это, я буду стараться помочь моим товарищам по команде побеждать, как я делаю это каждый год с тех пор, как стал играть в НХЛ.

Овечкин не виноват, что не сдержал обещание по Олимпиаде