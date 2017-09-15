Овечкин смирился с тем, что не поедет на Олимпиаду-2018

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил, что не сможет принять участие в хоккейном турнире Олимпийских игр-2018. Россиянин выразил надежду, что НХЛ, ИИХФ и МОК найдут компромисс, чтобы допустить игроков лиги к участию в Олимпиаде-2022. Ранее форвард неоднократно заявлял, что в любом случае собирается поехать на турнир в Пхенчхан. Напомним, что НХЛ отказалась делать паузу в регулярном чемпионате и отпускать хоккеистов на Игры.
- Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором.
Я читал новости в течение последней недели и был очень разочарован тем, что МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, когда лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде. Речь не только обо мне, но и обо всех игроках НХЛ, которые хотят участвовать в Играх и иметь шанс завоевать золотые медали для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешают вызывать нас на Олимпиаду, участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как хоккею, так и самим Играм. Паршиво, что нас там не будет.
Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь ИИХФ и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с Леонсисом об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку. Ничто не идет в сравнение с Олимпийскими играми. Я продолжу мечтать о завоевании золота Олимпиады для моей страны. Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года. Теперь моя цель, как и всегда, заключается в том, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли. Мы должны сделать это, я буду стараться помочь моим товарищам по команде побеждать, как я делаю это каждый год с тех пор, как стал играть в НХЛ.
Электросталец
Овечкину в 2022 будет 36,5 лет, так что не будет золотишка пекинской олимпиады!
09:11
matvey2000
Кто хочет — ищет возможности. Кто не хочет — ищет причины. (с)
09:06
Новоуепинни
Щас надо закрепить это заявление новой фотосессией в майке с Правильным Портретом. А то подумают, что уже не патриот, бгг
09:05
Карел
Никогда тебе не выиграть Кубок Стэнли.
09:01
HBK621381
овцебол оказался обычной дешовкой, бил себя пяткой в грудь, что поедет на ОИ в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, а теперь оказывается саса не уиноват.
08:58
Новоуепинни
Балабол и трепло, бгг
08:57
inout
Не понимаю, как вообще можно кого то осуждать в данной ситуации. Правильно и другие парни сделали, что уехали в НХЛ. Там лучшая лига с равными возможностями, а не клоунада в формате кахаэль.
08:47
Chingizid
saber1 А он то здесь причем? Ему что нужно контракт разорвать? Ведь по другому его вызвать не смогут!----------- Он притом, что язык за зубами держать надо, а не воздух сотрясать.
08:45
spy58
Apendix? рвать контракт и 5 лет доигрывать после этого в убогой лиге двух команд? он что дебил? да ни один адекватный человек так не поступит. Хотя я больше чем уверен, что по деньгам он бы у нас больше получал.
08:42
Пёс
хреново конечно, но ладно, не будем сильно осуждать. он хотя бы попытался. это вам не Кузнецов, который контракт подписал, хотя мог бы год подождать, вот такие люди позор нашей страны, Овечкина ещё можно понять
08:41
HAZELSAMARA
А нельзя было договориться со всеми заинтересованными сторонами и на год заключить контракт где-нибудь в КХЛ?
08:34
Apendix
Я люблю свою страну, конечно, но бизнес есть бизнес. Я просто выполняю свою работу... Напоминает коллаборационизм в СССР во времена войны. Тут спрашивают, что делать? Рвать контракт , что ли? Да, рвать контракт. Если ты мужик. Если патриот. Здесь, конечно, не такие шикарные условия , но это твоя страна, Саша. Мог бы стать легендой. Но если тебе пентхаус в Вашингтоне, да дом в Майами важнее, то, конечно, выполняй контракт. Только не надо тут тогда о любви к своей стране.
08:26
Бней Иегуда
"Моя девочка сказала мне, что ей нравится Америка. А я всегда слушаю маю девачку".)) (с)
08:19
saber1
А он то здесь причем? Ему что нужно контракт разорвать? Ведь по другому его вызвать не смогут!
08:03
drJekil
Прогнулся. Ну, не вызвали бы в сборную из-за того, что Фазель войны с НХЛ испугался. Но Саня взял и сам флаг белый вывесил. Клуб и кубок Стенли важнее, а еще важнее контракт и статус звезды за бугром.
07:41
bookmake
это было ясно в самом начале, когда "звезда" решил дешево пиарнуться, "сми" подмигнули и раздули, а пипл схавал "бунт героя"...
07:40
shurikfromkaragay
Овечкин оказался пустобрехом. Тьфу, блядь, противно. Кому ты нужен будешь в 2022 году? Твой поезд и так уже поехал, а уж через 4 года и подавно.
07:38
Админ
Спекся лунаход,ожидаемо!.
07:38
magirus75
Эх, Александ, Александ, а мы так верили словам. А нужно верить не словам, а делам. Балабол
07:35
pojarniy
Ну хоть лизнул всем российским функционерам, что он такой патриот, Олимпиада это святое для русского хоккеиста, а на самом деле пиарщик чистой воды. Молодец Малкин и Кузнецов сдержанно все принимали, контракт есть контракт. Ови как всегда пукнул в воду.
07:32
Cap. Morgan
Балабол... пытайся бесконечно выиграть КС
07:21
Женек10
больше болтал как обычно
07:15
Virus88
Предлагаю Саше подговорить игроков НХЛ в отказе выступления в матче звезд, как своего рода забастовка, НХЛ в этом случае потерпит не плохие убытки
07:14