23:59 30 мая | ОЛИМПИАДА

Президент МОК поздравил Позднякова с избранием на пост главы ОКР


Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отправил новому главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову письмо, в котором поздравил с избранием на должность, сообщается на официальном сайте ОКР.  Поздняков был выбран президентом ОКР вчера, на выборах он получил 214 голосов, его единственный кокурент Александр Попов – 56.

- От имени МОК позвольте выразить мои искренние поздравление с вашим назначением на пост президента Олимпийского комитета России и мои наилучшие пожелания успешного правления в эти четыре года, - заявил Бах. – Количество проголосовавших за вас показывает ту уверенность, которую выражают вам члены Олимпийского комитета России.

Отметим, что одними из главных целей на посту президента ОКР Поздняков назвал совершенствование системы управления спортом, а также подъем авторитета России на международной арене.

Дополнительная информация

http://olympic.ru/news/hello/tomas-bah-pozdravil-stanislava-pozdnyakova-s-izbraniem-na-post-prezidenta-okr/

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