17:06 | ОЛИМПИАДА

Правительство Швейцарии готово выделить 1 миллиард долларов на поддержку заявки Олимпиады-2026


Правительство Швейцарии готово выделить 995 миллионов швейцарских франков (1 миллиард долларов) на поддержку заявки Сьона на проведение зимней Олимпиады 2026 года, информирует FP. Заявочная кампания на право проведения Игр пройдет в два этапа. Хозяин будет выбранв 2019 году.

Потенциальными кандидатами также являются Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция).

Напомним, что жители австрийской земли Тироль ранее проголосовали против выдвижения заявки Инсбрука на проведение Игр-2026.

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Материалы других СМИ
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