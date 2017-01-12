Польша и Чехия подадут совместную заявку на проведение Олимпиады-2030

Польша и Чехия планируют подать совместную заявку на проведение зимней Олимпиады-2030, сообщает Sport Business. Организаторы предполагают, что соревнования пройдут в шести чешских и четырех польских городах. Церемония открытия Игр в этом случае состоится во Вроцлаве, а закрытия - в Праге.

Ранее Польша и Чехия ни разу не принимали Олимпийские игры. Закопане претендовал на проведение Олимпиады-2006, которая состоялась в Турине. Вроцлав был кандидатом на Олимпиаду-2022, но в итоге отказался от борьбы. В 2018 году Игры пройдут в Пхенчхане, в 2022 - в Пекине. На данный момент неизвестно место проведения Олимпиады-2026. Выборы страны-организатора этого турнира должны состояться в 2019 году.