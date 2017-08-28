Павел Колобков: "Участие Овечкина в Олимпиаде? Время на решение этого вопроса пока есть"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, заявивший о намерении выступить за сборную России на Олимпиаде-2018, несмотря на запрет НХЛ, является настоящим патриотом. Вместе с тем глава спортивного ведомства отметил, что форвард, чтобы избежать штрафов и дисквалификаций, должен соблюдать условия контракта.

- Александр - настоящий патриот, он всегда готов биться за честь родины, но не будем забывать, что у профессионального хоккеиста Овечкина действует трудовой контракт с клубом, а это предполагает определенные обязательства перед работодателем, - цитирует ТАСС Колобкова. - В противном случае неизбежен штраф или дисквалификация.

Не думаю, будто кому-то нужна дополнительная конфронтация. Время, чтобы урегулировать спорные вопросы без обострений и конфликтов, пока есть. Не стоит бежать впереди паровоза.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.