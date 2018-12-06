ОКР обжалует решение Мосгорсуда по Зубкову

Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на решение Московского городского суда об отказе в признании на территории страны вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания главы Федерации бобслея России Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи.

Московский городской суд разрешии двукратному олимпийскому чемпиону Сочи-2014 не исполнять решение CAS о лишении его золотых медалей.

1 декабря ОКР получил официальное уведомление от МОК с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры для того, чтобы обеспечить приведение в исполнение решения CAS от 23 апреля 2018 года в связи с постановлением Московского городского суда от 21 ноября 2018 года.

ОКР, соблюдая законодательство РФ и положения Олимпийской хартии МОК в части обеспечения НОКом признания и применения Всемирного антидопингового кодекса на территории своей страны, 5 декабря 2018 года подал апелляцию на решение Московского городского суда, которое, в том числе, нарушает условия Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958г.).

В своих действиях ОКР исходит из того, что решение CAS, даже будучи признанным неисполнимым на территории России, не повлечет за собой отмену решений и санкций МОК, поскольку в принципе не может быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями, включая Мосгорсуд, ввиду отсутствия юрисдикции последнего пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом (арбитражем).

Также, если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории Российской Федерации, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом РФ уже в 2020 г. в Токио

Определение Мосгорсуда создает предпосылки для непризнания решений CAS и в отношении оправданных им 28 российских спортсменов – чемпионов и призеров Олимпийских игр 2014 в г. Сочи, поскольку при рассмотрении их апелляций и вынесении оправдательных решений CAS также применял предусмотренный Кодексом ВАДА принцип "ответственности без вины" (strict liability).

Наконец, решение Мосгорсуда от 21 ноября текущего года может дать основания усомниться в том, что в Российской Федерации действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищаются интересы "чистых" спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса, - говорится в заявлении пресс-службы ОКР.

На сочинской Олимпиаде российский бобслеист завоевал два золота: в двойках и четверках. Ранее комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты. Позднее CAS отменил пожизненное отстранение Зубкова от Олимпиад, но результаты остались аннулированными.